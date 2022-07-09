طريقة عمل الفشار في الميكروويف.. أسهل وأسرع طريقة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل الفشار في الميكروويف، من أسهل طرق عمل الفشار بشكل عام، بالإضافة إلى أنه خفيف ومنخفض السعرات الحرارية، ويمكن التحكم في مقدار الزيت المناسب، كما يمكن إنجازه أفضل من البوتاجاز، وفشار الميكروويف، يكون عبارة عن حبات طبيعية وطازجة، وقليل من الملح ورذاذ الزبدة

ويقدم مطبخ «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل الفشار في الميكروويف، وفقا لموقع DownShiftology.

المكونات

ثلث كوب حبوب الذرة فشار

3 ملاعق كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير الفشار في الميكروويف

لعمل الفشار فى الميكروويف اولا احضري وعاء زجاجي، ثم ضعي الزيت، وادهني جميع جوانب الوعاء به.

أضيفي حبات ذرة الفشار، ووزعيها في قاع الوعاء، وقلبيها حتى تمتزج بالزيت.

رشي الملح فوق الفشار، ثم اغلقيه بغطاء الوعاء، أو أي غطاء زجاجي.

ضعي الوعاء في الميكرويف، واتركيه لمدة دقيقتين ونصف.

أخرجي الفشار وقلبيه، ثم قدميه.

طريقة عمل الفشار بالنوتيلا

بعد معرفة طريقة عمل الفشار في الميكروويف يمكن اعداد الفشار باكثر من طعم مختلف منها النوتيلا والكراميل والذبدة، أما المكونات فهي عبارة عن التالي:

نصف كوب ذرة فشار.

ملعقة كبيرة زيت.

5 ملاعق كبيرة نوتيلا.

طريقة التحضير:

لعمل الفشار بالنوتيلا قومي بوضع ملعقة الزيت في حلة كبيرة وعندما يسخن قومي بإضافة الذرة الفشار

قومي بتغطيته وعندما يبدأ في عمل الفشار قومي بتهدات النار إلى أن يستوى

في طبق خاص بالميكرويف ضعي النوتيلا على 30 ثانيه او دقيقه حتى تصبح سائلة

في طبق غويط نضع الفشار وعليه النوتيلا وتقلب جيدا وتؤكل بالملعقة.

طرق تحضير الفشار في الميكروويف

تتعدد طرق تحضير الفشار في الميكروويف منها طريقة عمل الفشار في كيس ورقي من خلال إضافة حبات الفشار إلى كيس ورقي وطي الكيس من الأعلى مرتين، ثم يوضع في الميكروويف لمدة 2 إلى 4 دقائق ، وبعد تمام السوا يتم إخراج الكيس الورقي.

طهي الفشار في وعاء زجاجي

يتم عمل الفشار في الميكروويف داخل طبق زجاجي من خلال إضافة حبات الفشار إلى وعاء متوسط ​​إلى كبير، لكن يجب التأكد من أنه زجاج مناسب للميكروويف، ثم وضع طبق عشاء من السيراميك أعلى الوعاء ليكون بمثابة غطاء الميكروويف لمدة 3 إلى 5 دقائق، ثم يتم إخراجه بعد تمام السواء.