طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها في البيت.. أساسيات عيد الأضحى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث السيدات وربات المنازل، عن طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم، على أصولها في البيت، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2022، إذ تعتبر الفتة من أساسيات العيد، يفضل الكثير تناولها، وتبحث الأمهات عن تكات نجاحها، تجعلها تختلف عن أي ربة منزل أخرى.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم، على أصولها في البيت، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

أرز أبيض

لحمة مسلوقة

مرقة لحمة

عصير طماطم

ملح

خل

خبز مقطع مكعبات صغيرة

زبدة

ثوم

فلفل أسود

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

في البداية يتم سلق اللحمة مع وضع التوابل من الحبهان والزنجبيل والملح والفلفل الأسود وورق اللورا، يتم تجهيز الأرز وتحضيره وطهيه بالطريقة العادية المعتاد عليها، ومن ثم يتم تحمير الثوم في الزبدة أو الزيت النباتي، ومن ثم إضافة الخل الأبيض عليها والملح، والفلفل الأسود وعصير الطماطم، مع تركهم حتى يتم التسبيك.

يتم تحميص الخبز المقطع في الزبدة، ومن ثم يتم تحمير اللحمة المسلوقة في الزبدة، ثم يتم وضعها في صينية وطبقة من العيش المحمص والصلصة، ثم طبقة من الأرز، وعليها الصلصة.

يتم رص اللحمة في الصينية وتغطى بالصلصة، وتدخل الفرن على نار هادئة، حتى تمام النضج.

مقادير عمل الفتة باللحمة المحمرة

موزة ضاني

أرز

زيت

ملح

فلفل

عيش بلدي محمص

جزر

كرات

زعتر

فلفل حصى

حبهان

مستكة

ورق لورا

صلصة طماطم

ثوم مفروم

بصل

خل أبيض

عسل أبيض

سمنة

طريقة عمل الفتة باللحمة

في البداية يتم تتبيل اللحمة الموزة بالبهارات والتوابل من ملح وفلفل أسود وقرفة ويتم تشويحها في السمنة وإضافة الخضار المقطع عليها، بجانب إضافة الزعتر والمستكة والحبهان والفلفل، مع إضافة الماء واتركيها تسلق.

الخطوة الثانية هي تشويح الأرز في السمن مع الملح، ثم إضافة شوربة السلق حتى ينضج، لمدة نصف ساعة، ثم يتم رص العيش في طبق التقديم ويُسقى بالشوربة.