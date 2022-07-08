لايف ستايل

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها في البيت.. أساسيات عيد الأضحى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفتة المصرية بالخل والثوم

تبحث السيدات وربات المنازل، عن طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم، على أصولها في البيت، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2022، إذ تعتبر الفتة من أساسيات العيد، يفضل الكثير تناولها، وتبحث الأمهات عن تكات نجاحها، تجعلها تختلف عن أي ربة منزل أخرى.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم، على أصولها في البيت، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

أرز أبيض

لحمة مسلوقة 

مرقة لحمة

عصير طماطم

ملح 

خل 

خبز مقطع مكعبات صغيرة

زبدة 

ثوم 

فلفل أسود

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

في البداية يتم سلق اللحمة مع وضع التوابل من الحبهان والزنجبيل والملح والفلفل الأسود وورق اللورا، يتم تجهيز الأرز وتحضيره وطهيه بالطريقة العادية المعتاد عليها، ومن ثم يتم تحمير الثوم في الزبدة أو الزيت النباتي، ومن ثم إضافة الخل الأبيض عليها والملح، والفلفل الأسود وعصير الطماطم، مع تركهم حتى يتم التسبيك.

يتم تحميص الخبز المقطع في الزبدة، ومن ثم يتم تحمير اللحمة المسلوقة في الزبدة، ثم يتم وضعها في صينية وطبقة من العيش المحمص والصلصة، ثم طبقة من الأرز، وعليها الصلصة.

يتم رص اللحمة في الصينية وتغطى بالصلصة، وتدخل الفرن على نار هادئة، حتى تمام النضج.

c967b0afb1.jpg

مقادير عمل الفتة باللحمة المحمرة

موزة ضاني

أرز

زيت

ملح

فلفل

عيش بلدي محمص

جزر

كرات

 زعتر

فلفل حصى

حبهان

مستكة

ورق لورا

صلصة طماطم

ثوم مفروم

بصل

خل أبيض

عسل أبيض

سمنة

طريقة عمل الفتة باللحمة

في البداية يتم تتبيل اللحمة الموزة بالبهارات والتوابل من ملح وفلفل أسود وقرفة ويتم تشويحها في السمنة وإضافة الخضار المقطع عليها، بجانب إضافة الزعتر والمستكة والحبهان والفلفل، مع إضافة الماء واتركيها تسلق.

الخطوة الثانية هي تشويح الأرز في السمن مع الملح، ثم إضافة شوربة السلق حتى ينضج، لمدة نصف ساعة، ثم يتم رص العيش في طبق التقديم ويُسقى بالشوربة.

721fd515bc.jpg

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا