من هو زوج البلوجر آمال أبو المجد بعد تعديه عليها؟.. تنبأ بضربه لها منذ 3 شهور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، بعدما خرجت لمتابعيها عقب فترة زمنية من الاختفاء، مؤكدة أن زوجها أحمد جوبا، تعدى عليها بضرب مبرح كاد يسقط جنينها في الشارع، عقب قصة حب كبيرة.

ضرب آمال أبو المجد على يد زوجها

وروت البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، تفاصيل تعرضها للاعتداء، ومحاولة إجهاضها على حسابها بموقع «اإنستجرام»، إذ قالت: «يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد اللي كنتوا كلكوا بتشوفوه بيحبني، أهو اللي بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين».

متابعة، ردًا على تساؤلات متابعيها عن اختفائها: «أنا كنت مختفية مش حزن ولا مرض، حق الست اللي تتسحل وكانت هتسقط في شهرها الثالث فين، هو بكل سهولة طلع من النيابة أكنو معملش حاجة، بس أنا واثقة إن هنا الحق موجود».

وعلى الفور، بدأ البحث عن زوج آمال أبو المجد، وهويته، وإليكم أبرز المعلومات عنه في السطور التالية:

من هو زوج آمال أبو المجد؟

- يُدعى أحمد جوبا.

- يصف نفسه على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالعمل «ممثل».

- يعمل خبير تغذية علاجية، بحسب ما ذكرت آمال من قبل في مقطع فيديو.

- يشاركها العديد من المقاطع الساخرة ومقاطع البث المباشر.

- لديه أكثر من نصف مليون متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- شارك من قبل، تحديدًا بشهر أبريل الماضي فيديو ساخر أظهر الأخيرة بعلامات الضرب والاعتداء، مدونًا: «حالنا بعد الجواز».

- رد على اتهامات آمال بالاعتداء عليها، بإنه لم ينوي الانفصال عنها، وأن الحقيقة لم تعرض كاملة، إذ دون قائلًا: «يا جماعة أنا مش هتكلم عن الحقيقة علشان الحقيقة أنتوا شايفنها مش كاملة، وأنا هطلع اتكلم في ستوري واحد بس أو اتنين، هاختصر فيهم حاجات كتير لأن آمال لسة مراتي وعلى ذمتي، وكل اللي أنتوا شايفينه ده جزء صغير من الفيديو الكامل».