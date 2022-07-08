من هي التيك توكر آمال أبو المجد؟.. تعرضت للضرب على يد زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، تردد اسم البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة حتى تصدرت التريند، بعد أن شاركت مقاطع فيديو مصورة، عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تستغيث من زوجها التي كادت أن تفقد جنينها بسببه، بعد تعرضها لمحاولة إجهاض بعد ضربها له بشكل مبرح، ما جعلها تحرر محضرًا ضده.

روت البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، كواليس واقعة الاعتداء عليها من قبل زوجها، ليتعاطف معها المتابعين، إذ قالت خلال تعليقها على الفيديوهات المصورة التي شاركتها: «يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد اللي كنتوا كلكوا بتشوفوه بيحبني، أهو اللي بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، معلومات عن البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد.

- آمال أبو المجد، تيك توكر وبلوجر شهيرة، يبلغ عدد متابعيها على حسابها عبر «إنستجرام»، نحو 3 ملايين و100 ألف متابع.

- شاركت آمال أبو المجد، في العديد من الأعمال الفنية، إذ ظهرت في مسلسل«النمر» مع الفنانة نرمين الفقي والفنان محمد إمام ومحمد رياض، هنا الزاهد.

- كما ظهرت في فيلم تدور زومبي في إطار من الكوميديا، مع الفنان حمدي الميرغني، الذي يدور أحداثه حول فرقة غناء شعبية تتكون من مطرب شعبي، ويجسد دوره الفنان علي ربيع.

وأثارت البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، الجدل بمقاطع فيديو من حفل زفافها، خاصة التي كانت ترقص فيها على أغنية «غيري مني وولعي»، وظهرت بإطلالتين مختلفتين في حفل زفافها، التي أثارت إعجاب متابعيها، خاصة الإطلالة الأولى التي أظهرت جمالها.

عاشت آمال أبو المجد قصة حب كبيرة مع زوجها أحمد جوبا وتوجت بالزواج منذ عام، لتدب الخلافات بينهما بعد أقل من عام زواج، إذ شاركت تفاصيل تعرضها للضرب المبرح ومحاولة الإجهاض، خلال مقطع فيديو، قالت خلاله:«أنا كنت مختفية مش حزن ولا مرض، حق الست اللي تتسحل وكانت هتسقط في شهرها الثالث فين، هو بكل سهولة طلع من النيابة أكنو معملش حاجة، بس أنا واثقة إن هنا الحق موجود».