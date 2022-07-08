أول تعليق من زوج البلوجر آمال أبو المجد على ضربه لها: أنا جبل واستحمل

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

رد أحمد جوبا، زوج البلوجر، والتيك توكر الشهيرة، آمال أبو المجد، على اتهامه بالاعتداء والضرب المبرح عليها والشروع في إجهاض جنيها، بحسب ما قالته البلوجر عبر خاصية الـ«ستوري» بحسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

أول تعليق من زوج البلوجر آمال أبو المجد

ونشر أحمد جوبا، زوج آمال أبو المجد، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشورًا، قائلًا: «يا جماعة أنا مش هتكلم عن الحقيقة علشان الحقيقة أنتوا شايفنها مش كاملة، وأنا هطلع اتكلم في ستوري واحد بس أو اتنين، هاختصر فيهم حاجات كتير لأن آمال لسة مراتي وعلى ذمتي، وكل اللي أنتوا شايفينه ده جزء صغير من الفيديو الكامل».

زوج آمال أبو المجد يتحدث عن الطلاق

وتابع زوج آمال أبو المجد: «أنا عمري ما هطلق أم ابني، ولا أقدر أعيش بعيد عن ابني يوم واحد، ولا هقدر أعيب فيها بأي كلمة، أو اي حاجة عشان البيبي اللي جاي ميقولش ابوه أذى أمه، لكن أمه أذت أبوه عادي، الست متستحملش والراجل يستحمل، وأنا الحمد لله جبل واستحمل أي حاجة».

آمال أبو المجد: هطلع لايف أرد

وعلى الفور، عادت آمال أبو المجد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ترد، مدونة: «أسفة إني خضتكم عليا، والموضوع حصل من 4 أيام، بس قولت أقولكم بعد ما تعاملت بالقانون وإن شاء الله ربنا ينتقم من اللي عمل كده، ويارب اللي شمتان يحصل فيه كده».

ضرب آمال أبو المجد

وتعرضت البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، للاعتداء والضرب المبرح من زوجها، أحمد جوبا، بعد علاقة حُب كبيرة جمعت بينهما، ووثقت الزوجة لحظة الضرب خلال مقطع فيديو مصور وشاركته عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».