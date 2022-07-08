ياسمين عبد العزيز تظهر بالإسدال في يوم عرفة: «عيد سعيد» (صورة)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تهنئة متابعيها بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة، من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ياسمين عبد العزيز بالإسدال في يوم عرفة

وظهرت الفنانة بصورة عفوية من شرفة المنزل، مرتدية إسدال الصلاة الذي جاء بلون فاتح وملون ومزين بالرسومات، مدونة: «كل سنة وأنتم بخير..عيد سعيد»، ليتفاعل معها آلاف المتابعين من خلال تسجيلات الإعجاب والتعليقات بالتهاني والدعوات.

أزمة ياسمين والعوضي

وكانت أخبار انفصال، ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، انتشرت منذ فترة، وذلك بعد أن ألغت ياسمين عبد العزيز متابعتها للعوضي، وخرج «العوضي» قائلًا في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، إن الأمر مجرد خلافات أسرية وشخصية: «أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين، وياسمين على طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي اخت من إخواتي لما بتتصرف.. لإنها بتتصرف بتلقائية علي طبيعتها بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي».

أزمة ياسمين عبد العزيز ومرضها

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أعلنت مؤخرًا إصابتها بوعكة صحية جديدة ذكّرت من خلالها الجمهور بأزمتها الأولى التي أبعدتها عدة أشهر عن الساحة والظهور، إذ نشرت صورة لها على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، وهي بإحدى الغرف بالمستشفى، معلقة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة» ولم تصرح بأي تفاصيل أخرى جديدة.

غياب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2022

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن المشاركة في رمضان الماضي رغم النجاح الكبير الذي حققته في مسلسلها «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وشاركها البطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، محمود حافظ، فتوح أحمد، هدى الإتربي، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.