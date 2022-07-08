أفكار لعمل خروف العيد للأطفال في المنزل.. «علميه يعمل لعبته بنفسه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث الأمهات عن أفكار لعمل خروف العيد للأطفال في المنزل، بعيدًا عن الشراء من المحال ولعب الأطفال لتنمية روح الابتكار والتميز والإبداع لديهم، قبل ساعات قليلة من موعد عيد الأضحى المبارك2022، الذي يحرص فيه الأطفال على التنزه واللعب مع أقرانهم وأصدقائهم عقب صلاة العيد مباشرة حتى نهاية اليوم، وشراء ما يحلو لهم من الحلوى ووسائل الترفية والألعاب المختلفة من العيدية، إذ تحاول الأم جعل الطفل ينصرف عن اللعب في الشارع من خلال جعله يصنع لعبته الخاصة به.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أفكار لعمل خروف العيد للأطفال في المنزل، وفق مجلة «Hs» الكينية.

طريقة عمل خروف العيد في المنزل

- الخطوة الأولى هي تجميع عصى الأذن، ومن ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم ومتساوية.

- الخطوة الثانية، إحضار قطعة من الورق الأبيض، ومن ثم تقطيعها أيضا لقطع مختلفة صغيرة وكبيرة، ثم يتم لصق الورق إلى بعضه البعض وعليه عيدان تناول الطعام الصغيرة، على الورق الأبيض كبير الحجم، بالتساوي بجانب بعضها البعض للحصول على شكل متساوي لتكوين شكل أذن الخروف، وبعدها يتم إحضار ورقة على شكل دائرة حتى يتم عمل رأس الخروف، مع لصق الأذن على الجانبين، مع رسم ملامح وشكل الخروف على الورقة من فم وأذن وعينين.

- يتم قص ورقة أخرى على شكل بيضاوي، ويتم لصقها برأس الخروف بمشابك خشبية حتى تعطي شكل القدم.

طريقة عمل خروف العيد من الصوف

في البداية يتم قص قطعة كارتونية ويتم تفريغها من الداخل، ومن ثم يتم لف الصوف عليها، بشكل كثيف مع غلقها بعقدة، ثم يتم قص الأطراف الخارجية، ونقوم بعمل وجه الخروف، ونلصق الأرجل من خلال الورق الكرتوني بعد تلوينه، مع تركيب عيون له ويمكن الحصول عليها من المكتبات.