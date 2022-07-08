أول فيديو لضرب آمال أبو المجد من زوجها.. كادت تفقد جنينها بسببه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد زواج دام أقل من عام، تعرضت البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، للاعتداء والضرب المبرح من زوجها، أحمد جوبا، بعد علاقة حُب كبيرة جمعت بينهما، ووثقت الزوجة لحظة الضرب خلال مقطع فيديو مصور وشاركته عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل تعرض آمال أبو المجد للضرب والسحل

قصة تعرض البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، للضرب والعنف الأسري من قبل زوجها، أصبحت محور حديث الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ علق المستخدمون على الواقعة المحزنة التي تعرضت لها، خاصة بعدما تعرضت لمحاولة إجهاض جنينها الذي كان في الشهر الثالث.

وروت البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، قصة تعرضها لمحاولة إجهاض بسبب الضرب المبرح من قبل زوجها، على إنستجرام، إذ قالت: «يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد اللي كنتوا كلكوا بتشوفوه بيحبني، أهو اللي بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين».

وأثار اختفاء البلوجر آمال أبو المجد، تساؤلات الجميع، لتخرج عن صمتها، ووضحت حقيقة الأمر، والأسباب التي دفعتها لذلك، إذ قالت: «أنا كنت مختفية مش حزن ولا مرض، حق الست اللي تتسحل وكانت هتسقط في شهرها الثالث فين، هو بكل سهولة طلع من النيابة أكنو معملش حاجة، بس أنا واثقة إن هنا الحق موجود».

فرح البلوجر آمال أبو المجد

وآثار حفل زفاف البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، فضول الجميع، إذ ضم العديد من مشاهير السوشيال ميديا، وظهرت آنذاك بإطلالتين مختلفتين، خلال حفل الزفاف، وأشاد الرواد والفتيات بالفساتين التي ظهرت بها، وبالماكياج الذي تناسب معها.