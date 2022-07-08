آمال أبو المجد تستغيث من زوجها: ضربني في الشارع وكان هيموت الجنين.. هي دي الرجولة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضجة كبيرة أثارتها البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، قبل ساعات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد مشاركة مقاطع فيديو مصورة عبر خاصية«استوري»، تتحدث خلالها عن تعرضها للتعدي من زوجها، أحمد جوبا، فضلا عن تعرضها للإجهاض وفقد الجنين.

آمال أبو المجد تعرضت للضرب والاعتداء من زوجها

مقاطع فيديو مصورة اُلتقطت للزوج أحمد جوبا، زوج البلوجر الشهيرة آمال أبو المجد، وتوثق واقعة التعدي والضرب عليها، إذ دونت قائلةً: «يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد اللى كنتوا كلكوا بتشوفوه بيحبني أهو اللى بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين».

البلوجر آمال أبو المجد توضح سبب اختفائها

حررت البلوجر الشهيرة آمال أبو المجد، محضرًا ضد زوجها الذي تعدى عليها بالضرب وكاد يتسبب في فقدانها جنينها، بعد أقل من عام زواج، وقصة حُب كبيرة دامت لعامين، وحفل زفاف ضخم تحدث، مضيفةً:«أنا كنت مختفية مش حزن ولا مرض، حق الست اللي تتسحل وكانت هتسقط في شهرها الثالث فين، هو بكل سهولة طلع من النيابة أكنو معملش حاجة، بس أنا واثقة إن هنا الحق موجود».

آمال أبو المجد، تيك توكر مشهورة على منصتي تيك توك وإنستجرام، وتزوجت منذ ما يقرب من عام، بعد قصة حب كبيرة، وتداول أخبارها رواد السوشيال ميديا، وكانت قد انتشر لها فيديو شهير في زواجها على أغنية «غيري مني وولعي»، أثناء قيامها بالرقص عليها في فرحها بصحبة زوجها وظهرت بينهما علامات الحب، ونال الفيديو إعجاب الكثير من المتباعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت الكثير من التعليقات، مثل: «يا رب نص فرحتها بفرحها على حبيبها»، «تحسي إنها بتغيظ حد برقصها وحركاتها»، «قاصدة حد معين باللي بتعمله».