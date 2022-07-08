تكات سحرية في الفتة والكوارع.. أحسن من المطاعم (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات البيوت عن تكات سحرية في الفتة والكوارع، يمكن إعدادها في المنزل أحسن من ما تقدمه المطاعم، لتوفير الأموال الطائلة التي يدفعها رب الأسرة، وتؤثر على الميزانية والحالة الاقتصادية، حينما يصطحب أسرته وأطفاله لتناول الغذاء أو العشاء في أحد المطاعم التي تقدم الوجبات الشهية المختلفة، كما تعتبر تلك الوصفات والوجبات من الأساسيات في عيد الأضحى المبارك الذي لا يفصلنا عنه سوى، ساعات قليلة، إذ يجتمع الأحبة والصحبة على المائدة، ويتناولون أشهى الأكلات والوصفات المختلفة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، تكات سحرية في الفتة والكوارع أحسن من المطاعم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد واستخدام وصفات اقتصادية لا تؤثر على الميزانية.

تكات سحرية لعمل الفتة

طماطم

رشة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1/4 كوب خل

صلصة طماطم

كوب ونصف مرق لحم

ملح

فلفل أسود

ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم

في البداية، يسخن الزيت على النار ويضاف إليه الثوم، الذي يجرى تشويحه حتى الحصول على اللون الذهبي، ثم صب الخل عليه مع عصير الطماطم، ثم البهارات المختلفة من الفلفل الأسود والملح، جوزة الطيب، عليها المرق وتترك على النار حتى تنضج، وتوضع على الأرز، ويُقدم طبق الفتة بالهنا والشفا.

مقادير طريقة عمل الكوارع

6 قطع من الكوارع متوسطة الحجم

2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح

ملعقة من البابريكا

2 ملعقة صغيرة من الملح

بصلة كبيرة الحجم

3 حبات طماطم مقطعة مكعبات

ورق لورا

جوزة الطيب

زيت نباتي

سمنة حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة من الحبهان

½ ملعقة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير الكوارع

في البداية عليكي تنظيف الكوارع جيدا، ونقعها في الماء الساخن مع الخل والليمون، لمدة لا تقل عن ساعة، لزوال الروائح الكريهة منها تماما، وبعدها توضع حلة على النار بها زيت مع الحبهان، وتقليبهم على النار جيدا، مع وضع كمية من الماء عليها، ثم وضع البصل والبهارات من الفلفل الأسود والملح، ويترك على نار هادئة لمدة لا تقل عن 3 ساعات، حتى تمام النضج، ثم يجرى وضع الملح عليه.