كيفية صلاة عيد الأضحى في البيت.. «الإفتاء» تحدد طريقتها وعدد الركعات

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يبحث المسلمون عن كيفية صلاة عيد الأضحى في البيت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، قبل ساعات قليلة من عيد الأضحى المبارك 2022، إذ لا يستطع البعض الذهاب إلى الساحات المخصصة للصلاة والمساجد لأداء صلاة العيد، خاصةً مع الظروف التي تعيشها البلاد خلال تلك السنوات بعد تفشي وباء كورونا والمتحورات الجديدة، للحفاظ على صحتهم وعلى التباعد الاجتماعي، خوفا من الاصابة بالمرض.

كيفية صلاة عيد الأضحى في البيت

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكتروينة الخاصة بها، بشأن كيفية صلاة عيد الأضحى في البيت، وكان رد الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن السؤال الوارد إليها فيما يخص كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل، بأنه يتم من خلال البدء بتكبيرة الإحرام، والتكبير من بعدها 7 تكبيرات، ويقول المصلى بين كل تكبيرتين: «الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله والله أكبر، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، وفي الركعة الأولى يبدأ المصلي بقرأة سورة الفاتحة، ثم ما تيسر له من القرآن الكريم.

أما الركعة الثانية تكون 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم قراءة فاتحة الكتاب، وما تيسر للمسلم والمصلي من آبات القرآن الكريم، كما يمكن قراءة سورة ق، أو سورة الأعلى، أو سورة الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقراءة سورة الإخلاص، أو سورة القمر في الركعة الثانية، إذا تسنى للمصلى حفظها.

صلاة عيد الأضحى جماعة في البيت

وفي حالة فوات موعد الصلاة جماعة، يجوز أن يصليها الرجل مع أهل بيته جماعة، كما يمكن للجيران التجمع لصلاة عيد الأضحى أيضا في البيت، وذلك لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه، فصلى بهم ركعتين.