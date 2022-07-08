أفضل قطعة لحم في الماعز.. «وصفات وتكات لكل أكلة بعيد الأضحى»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر لحم الماعز من أفضل أنواع اللحوم لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، ويشتهر باسم اللحم الضأن ويشمل لحوم الماعز والخراف وهو غني بالفيتامينات والبروتينات عالية الجودة، وعلى الرغم من الكثير من الناس لا يفضلونه إلا أنه من أغلى أنواع اللحوم، ويتميز بطعم مختلف ويدخل في الكثير من الأكلات أشهرها البامية باللحمة الضاني، وفي التقرير التالي يقدم مطبخ «هن» أفضل قطعة لحم في الماعز.

أفضل قطعة لحم في الماعز

بالنسبة لأفضل قطعة لحم في الماعز، قال الشيف شربيني عبر برنامجه على قناة «CBC»: «تعتبر الموزتين الأمامية والخلفية من أفضل قطع لحم الماعز أو الضاني، ذلك لأنها تستخدم في عمل الفتة ودي بتتعمل ديما بلحمة يكون فيها عضم، وثانيها الرقبة التي تستخدم أيضا لعمل الفتة أو ورقة لحمة وذلك لأنها طرية، وثالثا لحمة الكتف الذي يمكنك أن تخليه وتطلعي منه الموزة الأمامية وتحشية أو يستخدم لحمة للخضار وكباب الحلة، وأخيراً بيت الكلاوي وهو مهم للمشويات والريش المشوية وريش البانية».

أفضل قطعة لحم في الماعز وأنواعها

تتعدد أنواع لحم الماعز، ولا يمكن الاختلاف عليها من حيث الطعم لكن أفضل قطعة لحم في الماعز يجب معرفتها لأنها تختلف في طريقة الطهي بين الشوي والطهي مع الطعام وغيرها، وأفضل قطعة لحم في الماعز كالآتي:

لحمة الكتف

تعتبر لحمة الكتف واحدة من أفضل قطع اللحم في الماعز وذلك لأنها تتمتع بلحم طري، لأن الكتف من الأجزاء التي تتحرك كثيرا في الماعز، بالإضافة إلى أنها تتمتع بطعم مميز، ويمكن طهيها بطرق مختلفة منها الكباب والطواجن في الفرن ولكن عند تحمير لحم الكتف يجب طهيه على نار بطيئة وهادئة.

لحمة الريش

لحمة الريش تعتبر أهم وأفضل قطعة لحم في الماعز، وذلك لأنها طرية تعد الريش وتؤخذ من ضلوع الضأن ويمكن طهيها بمفردها، كما يمكن استخدامها مع مزيج من الخضروات فى الطواجن ولكن أفضل طريقة لطهيها هي الشوي بعد تتبيلها بخلطة من التوابل وماء البصل، وهي من أغلى قطع اللحم في الضاني أو الماعز بشكل عام.

لحمة الفخذ

يعتبر لحمة الفخذ هي الأشهر في أفضل قطعة لحم في الماعز، كما يمكن إعداد الكثير من الوجبات الشهية بها، والتى تناسب عدد كبير من أفراد الأسرة وعادة يتم شويها بشكل جيد على العظم أو بعد إزالته ويمكن حشوها بالأرز أو الفريك والخلطات المختلفة وطهيها داخل الفرن بعد تتبيلها وإضافة الصوص، وهي من ألذ الأكلات على الإطلاق لذا تعد من أفضل أنواع اللحوم الغنم، وتعد فخذة الخروف عضلة هشة إلى حد ما لذلك لا يجب تعريضها لنار شديدة وإلا فقد ينتهي الأمر بأن تتحول لقطعة لحم جافة.