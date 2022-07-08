طريقة عمل صوص التربيانكو.. «قدميه مع اللحمة الباردة في عيد الأضحى»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرق اللحمة الفلتو، أو كما يحب البعض تسميته عرق التربيانكو وكذلك اللحمة الباردة، يمكنك تقدميها في عيد الأضحى المبارك مع صوص الرتبيانكو الشهير، وفيما يلي طريقة عمل صوص التربيانكو في البيت بخطوات سهلة وسريعة، وذلك بحسب الشيف نجلاء الشرشابي التي تقدم برنامجها على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل صوص التربيانكو

فيما يلي طريقة عمل صوص التربيانكو:

½ كوب بهريز لحم يخرج من عرق اللحمة أو اللحمة الباردة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب مرق لحم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

¼ كوب كريمة طبخ اختياري.

طريقة التحضير

بعد شوي عرق اللحمة اجمعي الصلصة التي يفرزه اللحم، وتوضع نصف كوب منها في طبق.

يترك البهريز جانبًا لعدة دقائق، حتى تطفو الدهون على الوجه.

تكشط الدهون بواسطة ملعقة، ثم توضع ملعقتين كبيرتين من الدهون في قدر على النار.

تضاف ملعقتين كبيرتين من الدقيق، مع التقليب بملعقة خشبية، حتى يمتزج الدقيق مع البهريز، ويتحمر قليلًا.

يضاف كوب مرق لحم بالتدريج مع التقليب حتى لا يتكتل الصوص.

يترك الصوص على نار هادئة حتى يصبح سميكًا لمدة خمس دقائق، ثم تضاف بقية المرق والبهريز الخالي من الدسم والملح والفلفل.

يترك الصوص على النار لمدة خمس دقائق إضافية.

تضاف كريمة الطبخ للصوص، ويترك لدقيقتين على النار، ثم يرفع وقدميه مع اللحم البارد.

يجب أن تكون الدهون من بهريز اللحم مساوية للدقيق إذا لم يفرز اللحم دهون استخدمي السمن أو الزبد.

طريقة عمل عرق التربيانكو

عرق لحم فلتو.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مهروسة.

¼ كوب كاتشب.

¼ كوب ماء.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

4 ملاعق كبيرة خضرة مفرومة (كزبرة، بقدونس).

½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

اصنعي الفتحات في العرق الفلتو ثم يتبل اللحم بالملح والفلفل والليمون والكمون والبهارات المشكلة والحبهان ثم يترك في الثلاجة طوال الليل.

في اليوم التالي يخلط الكاتشب والبصل والثوم والخضرة ثم يدهن بها اللحم ويترك في الثلاجة لمدة ساعة.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 200.

على نار عالية يسخن الزيت في صينية ثم يشوح العرق على جميع الجوانب لمدة دقيقتين.

يضاف الماء ثم تغطى الصينية بورق الفويل وتوضع في الفرن لمدة 45 دقيقة.

يزال ورق الفويل ثم توضع الصينية في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة.

في طبق التقديم ضعي أوراق البقدونس والكزبرة ثم ضعي فوقها العرق.

قدميه مع الأرز الأبيض والخضار السوتيه.