احذر مرض السكر الخفي.. من علاماته «مناطق داكنة تحت الإبطين والرقبة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر مرض السكري من الأمراض التي لا تكتشف بسهولة في وقتهأ، ولكن أحيانا يجرى اكتشافه بعد فوات الأوان، أو في مرحلة المضاعفات بعد أن يدمر في طريقه أجهزة أخرى من الجسم، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، الذي يوضح في تصريحات خاصة لـ «هن»، أن السكر في الأساس مرض التهابي، إذ أن الالتهاب هو أساس كل الأمراض الاخرى بداية من البرد وحتى السرطان، وخطورته تكمن في عدم الالتفات له منذ البداية.

مرض السكري الخفي

داء السكري أو مرض السكر المصاب به الكثير من البشر حول العالم، بخلاف من يعانوا من السكر دون اكتشافه حتى الآن، معروف بأنه المرض الخفي، إذ يعاني منه البعض ويتعايشون معه دون اكتشافه، وذلك لأن هناك أجسام تستوعب أعراض ارتفاع السكر وتتعامل معها، وأصحابها يعيشون بها سنين، ثم يكتشفوه صدفة، أو من خلال المضاعفات.

كيفية معرفة الإصابة بالسكري

إذا ظهرت أي من تلك الأعراض التالية فجأة واستمرت على غير طبيعتك فهي دليل على الإصابة بـ السكري:

التبول مرات أكثر من المعتاد وكميات أكبر خاصة في الليل صيف وشتاء.

العطش الشديد وجفاف الريق على غير المعتاد.

إرهاق مستمر وتعب عام.

صداع ودوخة وزغللة من أقل مجهود، وأحيانا بدون مجهود.

الجوع المتكرر بعد فترة قليلة من وجبات مشبعة.

التعب المتكرر والعدوى المتكررة وعدم التئام الجروح سريعا حتى الجروح البسيطة.

ظهور أماكن داكنة جدا بالجلد في الرقبة والصدر وتحت الإبط.

انتشار بعض الزوائد اللحمية في أماكن متفرقة، خاصة الرقبة والظهر والكتف وأعلى الذراع.

وينصح دكتور محمد حلمي بعدم انتظار ظهور تلك الأعراض وعمل تحاليل سكر الدم كل 3 شهور أو في حالة استمرار اكتر من عرض من الأعراض السابق ذكرها، والتوجه للطبيب المختص فورا لتشخيص الحالة ومعرفة سببها وعلاجها.