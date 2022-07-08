أمينة شلباية: معرفش يعني إيه كوارع وعمري ما مسكت الأكل بأيدي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ردت الإعلامية وخبيرة الموضة والإتيكيت على التعليقات الساخرة التي تتلقاها على مقاطع الفيديو التي تنشرها عن فن الإتيكيت، مؤكدة إنها تتقبلها بصدر رحب، خاصة أنها تجد «دمها خفيف»، على حد وصفها، مضيفة: «مش بتضايق بالعكس لذيذة وبتضحكني، وبتعمل لفيديوهاتي تفاعل وانتشار أكتر».

أمينة شلباية: عمري ما أكلت كوارع ولو شوفتها ممكن أعرف الإتيكيت بتاعها

وفيما يخص المنشورات التي تطالبها بنشر إتيكيت تناول الكوارع تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، أوضحت لـ «هُن»، أنها لا عرف مُطلقًا ما هي الكوارع من الأساس، حتى تعد إتيكيت لها: «بس ممكن لو شوفتها أحاول أعرف إزاي تتاكل، أنا ممكن أعمل ليكم إتيكيت اللحوم والفتة، لكن غير كدة أنا معرفش فعلًا».

خبيرة الإتيكيت: عمري ما مسكت الأكل بأيدي أو طبخت أكلة

وعن تشددها في أسس اتيكيت تناول الطعام بالشوكة والسكينة، أوضحت أمينة شلباية، إنها اعتادت على عدم مسك الأطعمة بيديها مُطلقًا: «عمري ما مسكت أكل بأيدي، عمري ما أعرف أعمل كدة، وبالكتير ممكن ساندوتش اللي أقدر أمسكه فعلًا، أنا حتى عمري ما عرفت أطبخ، أو عملت طبخة للأسف، وده مش صح لأني عاوزة أعلم بنتي دلوقتي ومش عارفة».

أمينة شلباية: باكل الفول بالشوكة والسكينة

كما اعتادت أيضا على تناول وجبات الفطار الشعبية، وخاصة أطباق الفول والطعمية، إذ أكدت خبيرة الموضة والإتيكيت، أمينة شلباية، أن الفول لا يمكن تناوله سوى بالشوكة والسكينة، حتى وإن كان على عربة فول: «طالما في طبق مش ساندوتش، يبقى لازم شوكة وسكينة، والمعلقة للشوربة بس».