الفنانة وفاء مكي تدعو لابنتها في يوم عرفة بعد الحادث الأليم: «اديها فرصة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

في يوم مولدها ترقد على سرير المرض تصارع من أجل النجاة إثر الحادث الأليم الذي تعرضت له، ذلك حال ابنة الفنانة وفاء مكي، التي تبكيها وتطلب من جمهورها الدعاء لها حتى تنجو من حادث السيارة الذي تعرضت له وما زالت ترقد في المستشفى بحالة حرجة داخل العناية المركزة.

«يالله الليلة تاريخ ميلاد شهد بنتي، بها اليوم رزقتني شهد وبنفس اليوم يا الله أطلب منك تعطيها فرصة وهي تحت رحمتك تقوم بصحة وعافية أنت أرحم الراحمين»، تلك الكلمات المؤثرة نشرتها الممثلة البحرينية وفاء مكي مرفقة مع صورة لها أمام سرير ابنتها بداخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي على «انستجرام»، طالبة من الجمهور الدعاء لابنتها في يوم عرفة.

تطورات الحالة الصحية لابنة وفاء مكي

وسبق ذلك الدعاء، منشور أخر فيه صورة ابنة الفنانة وفاء مكي لتكشف تطورات حالتها الصحية بتعليقها: «يارب رحمتك عمليتين صعبين بس عليك يارب سهله اللهم إن شهد مسها الضر وأنت أرحم الراحمين».

حادث ابنة الفنانة وفاء مكي

يذكر أن الفنانة البحرينية، كشفت عن حادث ابنتها وهو حادث سيارة، بنشرها فيديو مدته ثوان معدودة تظهر فيه سيارة مهشمة، ومدونة: «دعواتكم حق بنتي شهد حالتها حرجة».

يأتي حادث ابنة وفاء مكي بعد نحو أسابيع قليلة من تعرض والدتها الفنانة البحرينية لعملية استئصال ورم، إذ نشرت عبر حسابها على «انستجرام» صورة لها على سرير مستشفى ومعلقة: «دعواتكم استئصال ورم».