إيلون ماسك ينجب توأم من شيفون زيليس.. ومجموع أطفاله يصل لـ9 أبناء

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كشفت وثائق محكمة تكساس أن رجل الأعمال إيلون ماسك أنجب توأم دون ضجة كبيرة أو إعلان من واحدة بين كبار مديريه التنفيذيين، وكان ذلك قبل أسابيع قليلة من ترحيبه بطفل آخر أنجبه من صديقته جرايمس، ليصل مجموع أطفال إيلون ماسك إلى 9 ابن.

تفاصيل إنجاب إيلون ماسك توأم

يبدو أنه في نوفمبر الماضي أنجب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وأغنى رجال العالم، البالغ من العمر 51 عامًا، توأم مع شيفون زيليس البالغة من العمر 36 عاما، وتعمل مديرة في شركة نيورالينك التي يملكها إيلون ماسك أيضا، وفقا لوثائق المحكمة الكندية.

قدم ماسك وزيليس التماساً في أبريل لتغيير اسم التوأم من أجل الحصول على اسم عائلة والدهما وإدراج اسم عائلة والدتهما كجزء من الاسم الأوسط لهما، وفقًا لوثائق المحكمة، وقد وُلد التوأم في نوفمبر، قبل أسابيع فقط من إنجاب ماسك وكلير باوتشر، الموسيقية الذي تؤدي دور جرايمس في شركة موسيقية، طفلهما الثاني في ديسمبر.

قصة إنجاب التوأم

خبر وصول التوأم يرفع إجمالي عدد أطفال ماسك إلى تسعة، إذ يشارك ماسك طفلين مع المغنية الكندية جرايمس وخمسة أطفال آخرين مع زوجته السابقة الكاتبة الكندية جوستين ويلسون.

وتعتبر شيفون هي الأحدث في حياة ماسك الشخصية المعقدة التي تتضمن ثلاث زيجات وثلاث حالات طلاق، اثنتان من كل منهما مع نفس المرأة، وسبعة أطفال من علاقتين رومانسيتين طويلتين.

رحب ماسك وجرايمس بطفلهما الثاني Exa Dark Sideræl، في ديسمبر، قال الملياردير إنه وجرايمز كانا شبه منفصلين، وفقًا لتقرير منذ سبتمبر الماضي أي قبل إنجاب الأطفال الجدد، سواء التوأم أو طفله من جرايمز، ويستمر إيلون ماسك في أبهار الجميع بتصميمه على إنجاب مزيد من الاطفال.

من هي شيفون زيليس؟

التقى ماسك وشيفون، المولودة في أونتاريو بكندا، عن طريق OpenAI، وهي منظمة ماسك غير الربحية للبحث والنشر في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تأسست في عام 2015، حسبما أفاد موقع Insider.

درست شيفون الاقتصاد والفلسفة في جامعة ييل حيث لعبت أيضًا دور حارس المرمى في فريق هوكي الجليد النسائي، وفي عام 2015، كانت زيليس مدرجة في قائمة فوربس لأقل من 30 عامًا في فئة رأس المال الاستثماري وفي عام 2017، حصلت على فرصة لاستخدام خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي في Tesla.

تشغل شيفون حاليًا منصب مدير العمليات والمشاريع الخاصة لشركة Neuralink وقد تم طرحها كواحدة من الأشخاص الذين يمكن أن يستعين بهم إيلون ماسك لتشغيل Twitter Inc بعد استحواذه على صفقة بقيمة 44 مليار دولار.