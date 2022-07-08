أفضل قطعة لحم في الخروف.. «الشطارة في الوصفة والتتبيلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الخروف يمكن أن يكون واحدا من أكثر أنواع المواشي انتشارا للأضحية في عيد، ويتميز بطعم مختلف تماما عن اللحم البقري والكندوز، وتتساءل ربة المنزل عن أفضل قطعة لحم في الخروف، وهي بالطبع تختلف عن البقرة أو العجل، وفيما يلي أفضل قطعة لحم في الخروف، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

أفضل قطعة لحم في الخروف

بيت الكلاوي

هي منطقة في الخروف معروفة بأنها أفضل قطعة لحم في الخروف، وهي كذلك الأكثر استخداما وعطاء، إذ أنها تتميز باللحم الناعم ذا المذاق الرائع، فمن بيت الكلاوي يمكن عمل كباب الحلة، والكباب العادي، والشوي والتحمير والسلق، وهو منطقة الوسط عند الخروف.

الريش

الضلوع الضاني واحدة من أطيب الأكلات في الخروف على الإطلاق خاصة في الشوي، فمن الضلوع يجرى عمل ريش مشوية على الفحم وفي الفرن وهي مميزة بطعمها المختلف.

الكتف

كتف الخروف كذلك من اللحوم الطرية اللذيذة، وهي عبارة عن لحم متداخل مع الأنسجة والعظم له نكهة رائعة يطهى في الفرن ببطء ويكون متبل لأفضل طعم.

الرقبة

هي كذلك من قطعيات اللحمة الطرية ولكنها ليست الأفضل إلا مع الشوربة، أو السلق.

وش الفخذة

قليل اللحم عكس العجل ويستخدم في الطهي مع الخضروات.

الموزة

الموزة الضاني واحدة من أجمل الأكلات على الإطلاق، وبها قطعية لحمة طرية ومميزة.

طريقة عمل الريش الضاني

كيلو ريش ضاني

¼ كوب عصير ليمون

¼ كوب زيت زيتون

4 فصوص ثوم

ملعقة زعتر

ملعقة ملح وفلفل

بشر ليمونة

روز ماري

زبد

طريقة التحضير

تخلط المكونات جيدًا في وعاء عميق.

توضع الريش الضاني في الوعاء، وقلبيها جيدًا.

توضع الريش في طاسة بها قليل من الزبد، حتى تنضج.

توضع في الفرن في صينية مخصصة، وتترك لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

بعد إخراجها من الفرن، توضع فحمة وزيت زيتون في فويل فوق الريش وتغطى، لتصبح بعدها جاهزة للتقديم.

طريقة عمل الموزة الضاني بالشعيرية

2 ملعقة زبد

كيلو موزة ضاني

ملعقة صغيرة فلفل

ورق لورا

حبهان

روزماري

بصلة

طماطم مبشورة

ماء

2 ملعقة سمن

½ كيلو شعرية

للتزيين

لوز

زبيب

بقدونس

طريقة التحضير

يوضع القليل من الزيت والزبد ثم في حلة على النار ثم اللحم،

يضاف الفلفل واللورا والحبهان والبصل والروز ماري والطماطم، ويقلب ثم أضيفي الماء.

تترك على النار لمدة 40 دقيقة حتى ينضج، ثم توضع القليل من المرقة في طبق منفصل.

يوضع السمن في طاسة على النار، ثم الشعرية وتقلب حتى التحمير.

تضاف المرقة وتترك على النار لمدة 15 دقيقة.

توضع الشعرية وعليها اللحم في صينية، ثم تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة ثم تخرج.

ضعي الزبيب واللوز والبقدونس، لتصبح جاهزة للتقديم.