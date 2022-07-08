بوكس عيد الأضحى آخر تقاليع الهدايا.. خروف لعبة وسبحة وصور تذكارية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صيحة جديدة من أجواء وهدايا عيد الأضحي المبارك بين المرتبطين أو المخطوبين والمتزوجين، عبارة عن «بوكس العيد» يتهادى به الأحباء بدلا من تكاليف الأضحية الغالية، وهو ما بدأت صفحات الهدايا على مواقع التواصل الاجتماعي تروج له في أيام العيد وقبلها.

تصميمات وألوان مميزة لـ«بوكس العيد» تخطف الأنظار على صفحات بيع الهدايا «أونلاين» عبر موقع «فيسبوك»، وتصنع خصيصًا على حسب متطلبات المشتري، ويحتوى ذكريات عدة تضم الحبيبين وصور خاصة لهما بجانب الهدايا التذكارية.

هدايا داخل «بوكس عيد الأضحى»

محتويات «بوكس عيد الأضحى» المصنوع من الخشب تختلف على حسب الطلب، لكن تتفق في محتويات أساسية، من بينها «صور شخصية للذكرى، خروف لعبة يغني، رسائل مكتوبة ملفوفة بفيونكة، سريا نور تضيىء داخل الصندوق»، بحسب ما ذكره «جبرا» صاحب أحد صفحات بيع «بوكس العيد» في حديثه مع «الوطن».

مقاسات وأسعار «بوكس عيد الأضحى» تختلف على حسب الطلب ومحتويات الصندوق والهدايا بداخله، إلا أن المتوسط منه يبلغ مقاسه 30 سم طول وكذلك عرض، وهو ما يجعله هدية مميزة لأي حبيبين يتهادوا في عيد الأضحى، وكذلك طريقة فتح الصندوق التي تجعله مميزًا لمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ يفتح على طريقة نحر الأضحية من خلال رأس خروف أعلى الصندوق.

محتويات «بوكس العيد»

وتنوع صفحات الهدايا محتويات «بوكس عيد الأضحى» منها ما يضيف البلالين والشموع المضيئة والحلوى، وكذلك الميداليات المحفور عليها اسم المُقدم له الهدية، بجانب كارت عيدية وسبحة وزجاجة عطر وخروف لعبة، بينما يصمم بعض صفحات بيع الهدايا صندوق على شكل الكعبة المشرفة ليكون مميزًا ويناسب المناسبة أكثر.

ويحتوي بوكس الكعبة المشرفة المصنوع من الخشب الماليزي على «خروف لعبة، كارت عيدية، سبحة إلكترونية، بوكيه ورد، 2 بالونة، حلوى، مصحف، مصلية قطيفة، زجاجة رسائل، ميدالية خشب محفور عليها اسم الشخص، شمع مضيء وإكسسوارات»، بجانب الفوم الذي يمليء الصندوق من الداخل، وفقا لما ذكره «جبرا».