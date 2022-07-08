أفضل قطعة لحم في البقرة.. « طرق سهلة وسريعة التسوية للحواوشي والكفتة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ومع زيادة الأضحيات والذبائح يتوافد الناس على محلات الجزارة لشراء اللحوم لطهي أشهى الوصفات منها الفتة والعكاوي وغيرها من الوجبات المرتبطة باللحوم، أما عن اللحوم المشوية والاستيك فيكون الطلب فيها متزايد خاصة في قطع معينة من لحم البقرة بشكل عام، لذلك يقدم مطبخ «هن» أفضل قطعة لحم في البقرة وفقا لما حدده الشيف شربيني عبر برنامجه على قناة «CBC».

أفضل قطعة لحم في البقرة

وبالنسبة لأفضل قطعة لحم في البقرة، قال الشيف شربيني عبر برنامجه على «CBC»: «يعتبر عرق الفليتو هو أفضل قطعة لحم في البقرة وذلك لأنها سهلة وسريعة في التسوية، ومن الممكن استخدام أطراف عرق الفليتو في عمل الحواوشي والكفتة، كما يمكن فرمها واستخدامها في عمل المكرونة بالبشاميل، والرقاق والجلاش وكل الأكلات التي تستخدم فيها اللحم المفروم».

وأضاف الشيف شربيني: «ومن طرق إعداد عرق الفليتو التحمير، والسلق، والفيلييه، والاستيك، واللحمة الباردة التي تربط بالخيط وتسوى، وتقطع ترانشات رفيعة لعمل أشهى السندوتشات، أما مكان عرق الفليتو فهو بين الضلوع من ناحية الظهر».

أفضل قطع لحم في البقرة بالترتيب

يعتبر لحم البقرة من اللحوم المميزة وتختلف كل قطعة في مواصفاتها عن الأخرى وبالنسبة لأفضل قطعة لحم في البقرة بشكل عام والتي تصلح للعديد من الوصفات منها الآتي:

الضلوع القصيرة أو الريش

تعتبر الضلوع القصيرة أو الريش من أفضل قطع اللحم في البقرة، وهي لحمة في المنطقة ما بين الكتف والبطن، ومن مواصفاتها أنها سميكة وغنيّة، وبسبب قربها من العظم واحتوائها على سوائل كثيرة ومتنوعة تتمتع بطعم مميز وغني، وأفضل طريقة لطهي هذه القطعة هي الشوي، أما الضلوع من قطع اللحم التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهن والتي تحتاج إلى فترة كبيرة لطهيها.

لحمة بيت الكلاوي

تعد ثاني أفضل قطعة لحم في البقرة، وهي لحمة ذات نسيج عضلي ناعم، وأقل كثافة من غيرها، ولهذا السبب يؤخذ منها لحم الستيك، وذلك لأنها لا تستغرق وقتا طويلًا في الطهي، ولها طعم خاص لا يحتاج الى الكثير من البهارات والنوايا وهي الأكثر استخداما في لحم البقرة، وتقسم لحمة بيت الكلاوي إلى التوب سيرلوين، والشورت لوين، والبوتم سيرلوين، والتندر لوين.

لحمة الفخذ

يتنافس الكثير من الناس على شراء لحم الفخذ لأنها من أفضل قطع اللحم في البقرة، وتقع في منطقة الساق الخلفية للعجل وتشبه لحم الكتف في الطعم والسماكة والخشونة، وتطبخ بعد غسلها وسلقها وأفضل طريقة لطهيها هي الشوي لأنها تحتاج لوقت طويل داخل الفرن على درجة حرارة منخفضة.