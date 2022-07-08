أفكار تزيين المنزل لاستقبال عيد الأضحى.. «ريحة حلوة وشكل جميل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أفكار تزيين المنزل لاستقبال عيد الأضحى من شأنها إضافة بهجة لفرحة العيد، خاصة لدى الأطفال الذين من المهم إشعارهم بالاختلاف عند الاحتفال بالعيد وأن الأمر ليس كباقي أيام العام، وهو ما ينعكس على شكل البيت أولا، لذا فلابد من وجود أفكار متنوعة لتزيين المنزل لاستقبال عيد الأضحى، وما زال لديك الوقت لإنجازها.

أفكار تزيين المنزل لاستقبال عيد الأضحى

ومن أسهل وأحلى أفكار تزيين المنزل لاستقبال عيد الأضحى هي الديكورات المعلقة على الحائط، والتي تبدأ من الإضاءة، وبجانبها مجموعة من الأفكار التي سردتها مجلة «hs» الكينية.

1ـ إضاءة المنزل بألوان مريحة

أول أفكار تزيين المنزل لاستقبال عيد الأضحى هو تعليق إضاءة بطول الحائط أو نصفه، حسب الإضاءة التي يفضها أهل البيت وفي الأغلب تكون تلك التي تضفى عليها اللون الذهبي، والتي تنعكس على الحائط.

2ـ علقي القمر والنجوم

أشكال القمر والنجوم والتي تباع في أغلب المحلات وعن طريق الطلب «أونلاين» أيضا، هي من أفضل أفكار تزيين المنزل لاستقبال العيد، خاصة وأنها تعطي مظهرا أنيقا وبجوارها إضاءة خافتة، أو يمكن أن تحصلي على قطع ذات إنارة ذاتية.

3ـ الورود

يمكن أيضًا استخدام الزهور الطبيعية أو الصناعية للزينة؛ لإضافة بعض الإيجابية، بجانب رائحة الأزهار المميزة في المنزل، لذا رتبيها في مزهرية جميلة للحصول على مظهر أنيق.

4ـ خرفان وكعبة

يمكنك إحضار الزينة على شكل خرفان أو كعبة، أو صنعها في المنزل وتعليقها على الحائط أو بجانب الإضاءة المعلقة لتعطي مظهرا جميلا، أو على الأرفف، من خلال إحضار مجسمات صغيرة بما يسعد الأطفال خصوصا، ومن المعروف أنها تباع بأحجام وأسعار مختلفة، تمكنك من اقتنائها حسب ما يحبه أطفالك.