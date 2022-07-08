دعاء لزوجي يوم عرفة.. «اللهم اجعلني له كما يحب وأدخلنا الجنة برضاك»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مع قدوم يوم عرفة تبدأ الدعوات والذكر والتسابيح، وكثيرا ما تريد المرأة دوما أن تدعو لأولادها وأسرتها ولزوجها أيضا نصيب كبير من الدعاء، فما أفضل دعاء لزوجي يوم عرفة؟ هو ما يستعرضه التقرير التالي بحسب الشيوخ، وهي الأدعية التي توثق أواصر المودة والرحمة بين الأزواج، كما أن الدعاء للزوج في نهاية يكون لصالح الزوجة والأسرة ككل، وفيما يلي أفضل دعاء لزوجي في يوم عرفة.

أفضل دعاء لزوجي يوم عرفة

واحدة من أفضل الأدعية للزوج في يوم عرفة، هي بالرزق الحلال والتوسعة فيه، اللهم أرزق زوجي بالحلال ووسع رزقه وأكرمه في الدنيا والآخر يا أكريم الأكرمين.

وكذلك الدعاء بطول العمر، اللهم أمنحه طول العمر ليربي أولادنا خير تربية ويكون لهم خير عون وسند.

يا حي يا قيوم في يوم عرفة اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية واجعله من المنعمين في الدنيا والأخرة.

يا رب في يوم عرفة اللهم تقبل منه سعيه في صالح أسرتنا، واجعلها في ميزان حسناته.

اللهم اكرمه في دنياه بالتوسعة في الرزق، والبركة في العمر، والصحة والعافية.

اللهم في يوم عرفة يوم استجابة الدعوات اجعل لي زوجي كما أحي واجعلني له كما أحب.

اللهم اجعلني زوجته في الجنة مثل الدنيا، وأدخلنا الجنة برضاك ومغرفتك يا الله.

يا رب في يوم عرفة ارزق زوجي جنات عليين، وعامله برحمتك ولطفك يا أكرم الاكرمين، في يوم الحساب.

يا رب احفظ زوجي وامنحه السلامة في كل خطوة من خطوات حياته، واجعله في أعلى مراتب عمله، يا رب اسألك بكرمك وأسمائك الحسنى أن تستجيب.

اجعل زوجي خير عون وسند لأولادي في الكبر والصغر.

اللهم لا تجعله يحتاج إلى أحد ولا يعتمد على سواك، وكن أنت الرزاق الحليم معه في حياته.

يا منان يا كريم في يوم عرفة ارحم زوجي واجمعني به في الجنة في رضاك يا الله.

اللهم في يوم عرفة أشهدك إني سامحته وعفوت عنه ورضيت به في كل ما إسائه فتقبله برحمتك واغفر له ذنوبه يا الله.

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وألجأ إليك، أسألك السّلامة والحفظ لزوجي الغالي.

يا رب في يوم عرفة أسألك أن تُبارك له في الدّين والدّنيا، وأن لا تجعله حاجته وحاجتنا إلّا إلى بابك يا كريم يا ربّ العالمين.

اللهم استجب لدعواتي ولا تردها يا الله في يوم عرفة امنحني قدرتك على الاستجابة لكل الأدعية يا كريم.