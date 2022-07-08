صاحبة أول ميدالية نسائية في الملاكمة: أستعد بقوة لبطولة العالم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت البطلة يمنى عياد، التي حصلت على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط لرياضة للملاكمة، كأول ميدالية نسائية تحصل عليها مصر في اللعبة ضمن منافسات البطولة، إنّها تمارس الملاكمة منذ 3 سنوات وحققت أول بطولة جمهورية في الإسكندرية في أول سنة لها في اللعبة، ثم خاضت تجارب المنتخب، وحققت المركز الأول في المرة الأولى، ولم توفق في المرة الثانية.

المذاكرة والتدريب الشاق

وأضافت يمنى عياد خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنها تم اختيارها للانضمام للمنتخب وحققت الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط للملاكمة، مشيرةً إلى أنها كانت تحرص على تنظيم وقتها بين المذاكرة والتمرين، إذ كانت تتدرب مرتين يوميا صباحا ومساءً.

أبرز الداعمين والطموح

وتابعت أن والديها دعماها بقوة، وكانت تتدرب ساعتين في اليوم، لافتةً إلى أنها كانت تمارس الكونج فو، لكن مدربها حبّب الملاكمة إلى نفسها وجعلها تمارسها لتحقق نجاحا ساحقا فيه خلال 3 سنوات.

وأشارت، إلى أن المشاركة في الأولمبياد حلم كبير لها: «طموحي أكسب أول عالم وأكسب ميدالية أولمبية، وأستعد بقوة لبطولة العالم، والمعسكرات التأهيلية للبطولة ستبدأ بعد العيد».

بطلات مثل الشمس الساطعة

من جهته، أكد الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن بطلات مصر كن بمثابة الشمس التي صعدت في سماء المتوسط، حيث حققن نتائج قوية، حيث شهدت البطولة مفاجآت كثيرة ومنها البطلة يمنى عياد.