أفضل قطعة لحم في العجل.. «السر في طريقة الطهي الشهية والمختلفة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يوافق غدا السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك وفيه يقدم المسلمون مختلف الأضاحي وأغلبها يكون إما عجل أو خروف، ولذلك تسعى ربة المنزل لطهي مختلف الأكلات عبر معرفة أفضل قطعة لحم في العجل، وهو ما يستعرضه التقرير التالي، وبحسب الشيف شربيني كل قطعة لحم في العجل لها طريقة طهي مختلفة تماما عن الأخرى، الستيك على سبيل المثال يحتاج لحمة حمراء، بينما المفروم يحتاج لحم ملبس بالدهن.

تعرفي على أفضل قطعة لحم في العجل

تختلف أفضل قطعة لحم في العجل بحسب طريقة طهيها فلحم الكتف على سبيل المثال يصلح لعمل كباب الحلة، ولحم الخضار، وكذلك يمكن فرمها مع دهون قليلة لأفضل الأطباق.

لحمة الفخذ

وش الفخذة هو من أفضل القطعيات لعمل البفتيك، فهو يتميز بأنه متماسك.

لحمة الأضلاع

ممتازة للشواء كما أنها أيضا تصنع منها الريش بالخضار وطواجن الريش.

الإنتركوت

وهو لحم الصدر، ومنه يمكن صنع الستيك والبفتيك بتقطيعه بشكل رفيع جدا، وهو أيضا معروف بـribeye في المطاعم.

طريقة عمل الريش

500 جرام لحم الريش

4 فصوص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة أعشاب مجففة

ملعقة كبيرة روزماري مجفف

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير

يسخن الفرن على درجة حرارة 400.

تسخن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة واسعة غير لاصقة على نار عالية وتأخذ الريش صدمة على الجهتين لمدة 3 دقائق حتى تتحمر.

تنقل الريش لطبق الفرن وتتبل بالملح والفلفل والأعشاب المجففة والروزماري المجفف وباقي كمية زيت الزيتون.

يغطى الطبق بورق القصدير ويدخل للفرن لمدة 45 دقيقة.

يجب الحرص على مراقبة اللحم وإذا احتاج يمكنك إضافة نصف كوب من الماء لتسريع النضج.

طريقة عمل كباب الحلة

كيلو لحم، مقطع مكعبات من لحم الكتف.

2 ثمرة بصل، مقطع

2 ملعقة زبدة

2 ثمرة حبهان

2 ورق لورا

ملعقة صغيرة بهارات

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

في حلة على النار، توضع الزبدة واتركيها حتى تذوب.

تضاف قطع اللحم المكعبات المقطع من الكتف إلى الزبد ويقلب جيدا.

يضاف البصل إلى اللحم والزبد، مع الاستمرار في التقليب.

الخطة التالية هي وضع الفلفل والبهارات التي تفضلينها.

يضاف كوب من الماء المغلي، ويقلب الخليط جيدا.

يترك كباب الحلة على النار حتى ينضج، ويمكن إضافة الماء وقت الحاجة.

اتركيها حتى تنضج وأضيفي الملح قبل إنتهاء النضج بدقائق.

تقدم ساخنة مع الفتة.