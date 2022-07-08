طريقة عمل الفتة بالعيش البلدي.. خطوات سهلة وهتوفر عليكي كتير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع إقبال عبد الأضحى وانتشار الذبائح والأُضحيات، لا تنقطع عادة المصريين وابداعم في طهي الفتة المصرية وهي عبارة عن فتة بالعيش البلدي مع الأرز وقطع اللحم، وإضافة البهارات؛ لتعطي مذاقًا مختلفًا ولا تستغني عن الشوربة، فهي مكون أساسي، تبدو الفتة وكأنها سحر بمكوناتها البسيطة لكن لا يختلف عليها أحد تقريباً، وفي التقرير التالي يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل الفتة بالعيش البلدي وفق خطوات الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الفتة بالعيش البلدي

تعتبر طريقة عمل الفتة بالعيش البلدي من أسهل وجبات العيد وأشهرها، حيث لا تزيد مكوناتها عن مقدرة الشخص متوسط الدخل أو العادي أحياناً لتوافر اللحمة بشكل كبير وتوزيع اللحوم على الفقراء، لذلك حتى الفقير قد ينعم بها وتلك من مميزات عيد الاضحى، أما عن مقادير الفتة بالعيش البلدي فهي عبارة عن الآتي:

- 3 أرغفة عيش بلدي مقطع مربعات.

- ثمرة طماطم.

- 3 ملاعق خل.

- نصف كيلو لحمة مسلوق.

- كوبان من الأرز.

- رأس ثوم.

- ملح – فلفل – بهارات.

- رشة من السكر.

- نصف كوب سمنة أو زيت.

طريقة تحضير الفتة بالعيش البلدي

في طريقة عمل الفتة بالعيش البلدي أو الفتة المصرية أولا بعد غسل اللحمة، والتأكد من نظافتها وسلقها قومي بعدها بعمل الآتي:

- ضعي العيش البلدي في فرن ساخن ثم قومي بتقليبه من وقت لآخر وأتركيه يتحمص.

- احضري حلة وضعيها على النار ثم ضعي سمنة وزيت أو زبدة واتركيها قليلا.

- في وعاء آخر شوحي الأرز ثم ضيفي له الملح ورشة من السكر.

- افرمي الطماطم مع الفلفل في الخلاط ثم افرمي كمية أخرى من الطماطم في الكبة حتى تصبح عصير متجانس، وبالعودة إلى الأرز قلبيه إلى أن يصبح لونه ذهبي قليلا.

- في وعاء على النار به ملعقة من الزبدة وملعقة من الزيت قومي بتشويح الثوم، وعندما يأخذ اللون الذهبي قومي بإضافة الخل وعصير الطماطم، وملعقتين من الشوربة واتركيها يغلوا قليلا.

- أما المتبقى من الثوم ضعيه في وعاء آخر ويتم إضافة الطماطم المفرومة مع الملح والفلفل ورشة سكر صغيرة ورشة من البهارات السبعة، ويعد أن تبدأ الطماطم الدخول في مرحلة السواء توضع الشوربة تدريجيا.

- في وعاء على النار قومي بتشويح اللحمة في السمن والزيت، وتبليها بالملح والفلفل والبهارات.

- في طاجن ضعي العيش البلدي المحمص ثم عليه الأرز ثم تسقي بالشوربة تدريجيا، يمكن وضع اللحمة فوق الفتة أو في طبق جانبي.