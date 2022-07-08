لأول مرة إيلي صعب يقدم عرض أزياء رجالي في باريس.. «ريش وألوان جريئة» (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بداية الشفق هو الاسم الذي اختاره مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب لعرض الأزياء الرجالية والنسائية الخاص به والذي عرض مؤخرا في عاصمة الموضة والجمال باريس بفرنسا، وشهد أكثر من 70 تصميما مميزا لكلا الجنسين.

ولاقت الأزياء النسائية انتشارا وشعبية واسعة، كان لـ إيلي صعب بصمة رجالية مميزة واستثنائية هذا الموسم للرجال، إذ تميزت بـ الكاب، والياقات الكبيرة، والورود، والقفازات الطويلة، وما يشبه العباءات على هيئة بدل وملابس كلاسيكية.

تفاصيل عرض أزياء الرجال لـ إيلي صعب

تمزيت ملابس إيلي صعب لموسم 2022 الرجالية بوضع الريش، وإضافة القطع الضخمة المزينة بالأحجار، وكذلك أدخل عليها ألون جريئة بالنسبة للرجال مثل الأحمر، وعرض هذا الكاب الكبير على بدلة كلاسيكية سوداء مزينة بالستان، ومصنوعة من القطيفة الناعمة تماما.

ولم يكتف إيلي صعب بإضافة الريش لملابس الرجال، وإنما أضاف إليها أيضا الأحجار الكبيرة ذات الألوان الزاهية الفاقعة من الأحمر والفضي والأسود.

وقدم مصمم الأزياء العربي العالمي كذلك بدلة رجالية جريئة من الشيفون والقطيفة، أظهرت بطن عارض الأزياء على بنطلون كلاسيك أسود وكاب طويل وكبير مزين بالسيرما الفضية أو الذهبية.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي يقدم فيها إيلي صعب أزياء رجالي في العرض الذي أقيم في لو كارو دو تامبل بباريس، واستطاع إيلي بتلك التصاميم الرجالية الفاخرة أن يخطف الأضواء من أزياء النساء، وكذلك فستان الزفاف الرئيسي الذي يميز كل عروضه.

التطريز المتقن، والأحجار الكبيرة، والتصميم الفاخر، والأقمشة باهظة الثمن يعتبر أبرز ما ميز هذا العرض الرجالي، إذ قال إيلي صعب، بحسب ما نشرته «فوج» الفرنسية، إنه يتلقى الكثير من الطلبات التي تطلب تلك التصايم الفاخرة التي يتميز بها بشكل عام في عالم الملابس النسائية، لذا زاد عليها هذا الموسم أزياء الرجال.