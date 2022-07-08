هل يجوز للحامل صيام يوم عرفة؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الكثير من الأسئلة تدور في ذهن السيدات خاصة الحوامل، التي تتعلق بصيام يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يُعد من أفضل الأيام عند المسلمين، إذ يقف فيه الحُجاج على جبل عرفة، يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل، يطلبون منه الرحمة والمغفرة، يتوسلون له بقبول صالح أعمالهم وأن يتغمدهم برحمته، وتجد السيدات يتساءلن هل يجوز للحامل صيام يوم عرفة، ذلك السؤال الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأحاديث السيدات في المجموعات الخاصة بهم على «السوشيال ميديا».

هل يجوز للحامل صيام يوم عرفة؟

ووردت سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهم، على موقع التواصل الاجتماعي، من إحدى السيدات تسأل هل يجوز للحامل صيام يوم عرفة؟ حتى يحصلن على فضل هذا اليوم، ومن جانب آخر لا يعرضن أنفسهن والجنين للخطر.

وردت دار الإفتاء المصرية، على السيدة التي سألت، التي تسأل عن هل يجوز للحامل صيام يوم عرفة، كالتالي، مسترشدين بما ذكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ رَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

كما قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.

صيام يوم عرفة للحامل

كما أشارت دار الإفتاء المصرية، بإنه لا يجوز للحامل التي خرجت إلى الحج ووقفت على جبل عرفة أن تصوم في هذا اليوم شأنها شأن الحاج الذي يحرم عليه الصوم وهو يقف على جبل عرفة، كما إذا كانت المرأة الحامل تخاف على حمبها وعلى نفسها، فإنه يُلون أن تفطر، فإن صيام يوم عرفة مستحبًا وغير واجب في الصيام، كشهر رمضان الكريم.