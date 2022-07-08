عشرينية تدخل موسوعة جينيس وتحطم رقما قياسيا لسبب غريب «مش هتصدق عملت إيه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تسعى الفتيات دائمًا للحصول على جسم مثالي، وقوام ممشوق، ويبتعدن في وجباتهن اليومية عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، التي تُزيد من الوزن، حتى يحافظن على أجسادهن، والمفاجأة كانت مع فتاة من شمال أيرلندا، تُدعى ليا شوتكفر، في آواخر العشرينات من عمرها، حققت رقما قياسيا ودخلت موسوعة جينيس، بعد تناولها فطورًا يحتوي على 8 آلاف سعرة حرارية في 8 دقائق فقط، ضمت العديد من الأصناف المختلفة، التي قررت التهامها في وقت قياسي، فاق توقعات الحضور.

وجبة فطور تحتوي على 8 آلاف سعرة حرارية

داخل مقهى «باسيستر بين»، في شمال أيرلندا، دخلت الشابة العشرينية، تحدي حطمت به رقما قياسيا يكافح الكثيرون للوصول له، ما جعلها تدخل موسوعة جينيس، إذ تشتهر باحترافيتها في تناول الأطعمة، وتناولت وجبة مكونة من أصناف مختلفة، إذ احتوت على 5 بيضات و5 شرحات نقانق و5 شرائح لحم مقدد و5 حبات طماطم، بالاضافة لـ5 قطع من بطاط الهاش براون و5 بودينغ سوداء، المصنوعة من دم الخنازير، البصل، الأعشاب، التوابل، دقيق الشوفان أو الشعير، بجانب 5 قطع خبز محمص وطبق فاصوليا وفطر، في 8 دقائق وثانيتين، وفق ما ذكرته صحيفة «ذا ميرور» البريطانية.

حكاية فطور ضم 41 قطعة

الشابة الأيرلندية، كانت تنافس وبقوة أمام محطمة الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل أسبوعين والبالغ 12 دقيقة و50 ثانية فقط، وتحدثت عن كواليس التحدي، قائلةً: «كان تحدياً صعباً نظراً لضيق الوقت الذي اضطررت إلى تناوله فيه، فقد كان الوعاء كبيراً ويحوي الكثير من الفاصوليا».

صعوبات وتحديات

بطبيعة الحال، لا يستطع أي شخص تناول تلك الوجبة بمفرده، أو المشاركة في التحدي، وتحدثت الشابة العشرينية عن الصعوبات التي جعلتها تجتاز التحدي، موضحة: «ذات مرة أعددت وجبة فطور ضخمة مكونة من 41 قطعة هائلة للغاية».