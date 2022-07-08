دعاء للأم المتوفاة يوم عرفة.. «أزهري» يوضح: ادعو لها بالرحمة

القاهرة - سمر حسين - ماما

نعيش في هذه اللحظات أجمل أوقات العام، ومع نهاية العشر التي أقسم بها الله عز وجل في سورة الفجر وبداية فجر يوم عرفة، يهل الحجاج على جبل عرفات يتوسلون ويتضرعون إلى الله بالدعاء، وقلوب جميع المسلمين حول العالم مرتبطة بهذا اليوم المبارك، يسعى المسلمين حول العالم وليس في مكة فقط، وأيضًا في شتى بقاع الأرض، لا ينسى من فقد والدته الدعاء لها لذلك يقدم «هن» في هذا التقرير دعاء للأم المتوفاة يوم عرفة.

دعاء للأم المتوفاة يوم عرفة

موت الأم هو أكثر ما يدخل الحزن على قلب الأبناء فهي مصباح البيت وبركته، بوجود الأم تكثر النعم التي لا تعد ولا تحصى، لذلك قال الشيخ والداعية يسرى عزام لـ «هن»:« بالنسبة للدعاء للام المتوفية يوم عرفة، يجب أن تدعوا لها بالرحمة والمغفرة وأن يتجاوز الله عن سيئاتها وأن يجعل هذه الليلة وهذا اليوم من أسعد الأيام والليالي عليها اللهم أمين».

وتختلف صيغ الدعاء وطريقته لكنه أن شاء الله يُستجاب في يوم عرفة ويمكن الدعاء بن يخطر ببالك الإنسان وقتها.

دعاء الأم لأبنائها في يوم عرفة

أما إذا كانت الأم على قيد الحياة فتسبق أبنائها في الدعاء لهم، وبعد معرفة دعاء للأم المتوفاة يوم عرفة، هناك أيضًا دعوات الأمهات للابناء، فيوم عرفة يوم استجابة الدعاء والإكثار من الذكر والدعاء، فيدعو الشخص لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، ويجتهد المسلم في أداء الطاعات في هذا اليوم والتي منها الصو،م أيضا على قدر استطاعته، فهذا اليوم أفضلُ أيام السنة للدعاء، وقد ورد في فضل الدعاء في يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي، أما دعاء الام لأبنائها في يوم عرفة فمعظم الأمهات تدعوا لأبنائها بالراحة والتوفيق والنجاح والسعادة في حياتهم.