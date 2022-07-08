ممنوع الخلة والتجشؤ ولعق السكين.. تعرفي على «إتيكيت» المائدة الصحيح

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عند خروجك من المنزل لتناول الطعام يجب الإلتفات إلى التصرفات وآداب المائدة وقواعد «الإتيكيت» خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمل أو مقابلة الغرباء، وأوضح جو براينت خبير الإتيكيت العالمي في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، قواعد المائدة التي يجب اتباعها في الخارج.

إتيكيت تناول الطعام

تتبع تلك القواعد في الإتيكيت عند تناول الطعام في المطاعم ومع الغرباء، وليس شرطا وسط الأهل أو الأصدقاء، أولا لا يجب أن تخفضي رأسك جدا على صحن طعامك.

طبقا لقواعد الإتيكيت يجب ألا تجرفي الطبق من المنتصف عند تناول الطعام وإنما ابدأي من الأطراف للداخل.

لا تضعي الكثير من الطعام في فمك أثناء تناول الطعام، ولا يجب أن تشعري بأنك بالكاد تتوقفي لالتقاط أنفاسك.

ممنوع التحدث ويوجد طعام في فمك أو فمك مملؤ بالطعام عن آخره.

واحدة من أكثر الأمور التي يمكن أن تسبب مشكلة كذلك استخدام خلة تنظيف الأسنان، يجب أن تذهبي للحمام لتنظيف أسناتنك وفمك أو عندما تغادري الغرباء.

كذلك ممنوع تماما تناول الطعام والفم مفتوح، لأنه يسبب إزعاجا للآخرين.

واحدة من الأمور التي تزعج الآخرين هو التجشؤ على مائدة الطعام، فهو ممنوع.

لعق السكين الملطخ بالطعام خطأ كبير، وكذلك لعق الملاعق والشوك.

آداب الإتيكيت واجبة للرجال والنساء

وقال جو في تصريحاته، إنه كان يعتقد أن مثل هذا السلوك هو حكر على الذكر الذي لا يعرف الإتيكيت، ولكن يبدو أن عددًا ملحوظًا من النساء لديهن الآن عادات طعام سيئة أيضًا.

وقد قضى جو عقدًا من الزمان كمدرس آداب السلوك؛ وألف أكثر من 15 كتابًا عن آداب السلوك، فهو أقوم بتعليم الناس، آداب المائدة، ويوضح أن أولئك الذين فشلوا في آداب المائدة ربما لم يتم تعليمهم بشكل صحيح عندما كانوا أطفالًا، لذلك ينصح كل الآباء بضرورة معرفة آداب المائدة وتعليمها للأطفال أولا بأول.