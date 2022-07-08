بسنت حميدة: دعيت ربنا في رمضان أجيب ميداليتين في أي بطولة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت بسنت حميدة، الحاصلة على ذهبيتين في سباق العدو 100 و200 متر في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بوهران، إن الأولمبياد تعد حلم أي رياضي، وفي لعبة سباق العدو لابد أن يحرز اللاعب أرقام تأهيلية لكي يتأهل، وهذا ما عملت عليه قبل بداية الأولمبياد الأخيرة.

تفاصيل إصابتها قبل الأولمبياد

وكشفت حميدة، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc وتقدمه الإعلاميى منى الشاذلي، اليوم الخميس، تفاصيل إصابته قبل بداية الأولمبياد وعدم مشاركتها، قائلة إنها كانت تنوي المنافسة وليس المشاركة فقط، وقبل السفر بثلاث أيام أصيبت بمزق من الدرجة الأولى.

ولفتت أنها انتابتها حالة من الصدمة، ولا تعلم كيف مر عليها هذا اليوم، موضحة: «انهرت من البكاء، ولم استطع المشي، وزوجي كان يساعدني على الوقوف والمشي، الخلفية كانت ورمة، شعرت بألم رهيب، وخرجت من الحالة النفسية السيئة هذه بعد 3 أشهر وبناء ما فات من جديد نفسيا وجسدنيا وبدنيا، كنت موجوعة أوي».

دعيت في رمضان أن أحرز ميداليتين

وتابعت: «ظليت أحارب في نفسي والكلام الذي أتحدث به أكون مؤمنة به للغاية، وأعلم أن الإنسان لابد أن يصبر وهذا طبيعي، وطول الوقت يكون هناك لغة مني لله عز وجل طوال الوقت عندما أصلي أو لا أصلي اتحدث معه وأقول يارب أنا أعلم أنك تنظر لي وأنا أتعب في التمرين، وأقوله يارب ساعدني أنا أعلم أنك تحمل لي الخير، وفي وقت الإفطار في رمضان أدعو الله بأني أحرز ميداليتين في بطولة كذا، وهناك شعور داخلي بأني لست وحيدة».