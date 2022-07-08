الحيض يوم عرفة.. ماذا تفعلين حتى لا يفوتك ثواب الصيام والصلاة؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الحيض يوم عرفة، واحد من الأمور التي تعكر صفو السيدات في هذا اليوم المنتظر، الذي يتسابق فيه الكبير والصغير، السيدات والرجال، على أمل استجابة الدعاء، وتحقيقه، والفوز بثوابه العظيم.

الحيض يوم عرفة.. هل يؤخذ الثواب؟

وتساءلت العديد من السيدات، عن الأعمال التي يجب القيام بها، حال الحيض يوم عرفة، ومن جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا نوت المرأة الصيام، ثم لم تتمكن من ذلك بسبب عذر خارج عن إرادتها، فلها الأجر والثواب.

واستشهدت «الإفتاء» بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، واستشهادا بهذا الحديث فإنه إذا نوت المرأة الصيام، ثم لم تتمكن من ذلك بسبب عذر خارج عن إرادتها، فلها الأجر والثواب، وعلى ذلك فإن عدم صيام يوم عرفة للمرأة الحائض، لا يجعلها في مأزق أو تحاسب عليه.

الحيض يوم عرفة.. ماذا أفعل؟

وتستطيع الحائض الدعاء لله، ويمكن أيضًا الصلاة على النبي والاستغفار، وإخراج الصدقةـ لكن لا يجوز لها الصلاة أو الصيام.

ثواب يوم عرفة للمرأة الحائض

وأضافت الإفتاء بخصوص عدم صيام المرأة الحائض يوم عرفة، بأنه وفقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «مَن همَّ بحسنة ولم يفعلها كُتِبَتْ له حسنةٌ، فإن فعلها كُتِبَتْ له عشر حسنات»، وأنه إذا نوت المرأة صيام يوم عرفة ولكن فاجأها الحيض فثوابها عند الله غير منقوص بإذن الله، والله هو المتفضل على عباده بالأجر والثواب.

أدعية يوم عرفة للزواج

- «اللهم ارزقني فضل يوم عرفة، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعباده الصالحين، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب».

- «في يوم عرفة، اللهم بواسع رحمتك وعظيم قدرتك وجميل إحسانك وخفي لطفك، ارزقني زوجا صالحا مصلحا هينا لينا تؤلف بيني وبينه بالمودة والرحمة يا خير الراحمين أنت حسبي ونعم الوكيل».