الامارات | متنزه موشنغيت يعِد ضيوفه بتجربة لا تُنسى في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن متنزه موشنغيت يعِد ضيوفه بتجربة لا تُنسى في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن موشنغيت دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، أنه أعد مجموعة من التجارب المدهشة والعروض الحيّة لزواره خلال عيد الأضحى المبارك.

واستعد المتنزه الترفيهي للمناسبة بزينة العيد، وسيقدم العديد من الأنشطة التي تناسب الزوار من كل الأعمار، ليستمتع الضيوف بتجربة تغمرهم في أجواء أفلامهم المفضلة من هوليوود، ويعيشوا أوقاتاً لا تنسى في أي من مناطق المتنزه الترفيهي الخمس، التي صممت كل منها انطلاقاً من فكرة واحدة من أبرز الأفلام التي أنتجتها استوديوهات هوليوود مثل ليونزغيت وكولومبيا بكتشرز ودريم ووركس، بالإضافة إلى قرية السنافر.

وفي عيد الأضحى، سيكون الزوار على موعد مع عرض ترفيهي خاص بعنوان جوك بوكس إيفولوشن في مسرح هوليوود، والذي يقدم العروض الراقصة المتميزة على الأنغام الموسيقية المحبوبة بدءاً من الخمسينات حتى أحدث الأغاني المحبوبة.

أما الراغبون في عيش تجربة مبهرة من الإثارة والتشويق في موشنغيت دبي، فيمكنهم التوجه إلى اللعبة الجديدة التي حققت أرقاماً قياسية، لكونها أسرع أفعوانية دوارة بعربة منفردة في العالم، وهي لعبة ناو يو سي مي: هاي رورلر في منطقة ليونزغيت. وتتاح الفرصة للزوار كذلك لتجربة حماسية مفعمة بالأدرينالين مع لعبة ركوب قطار كابيتول بوليت مستوحاة من عالم ذا هانغز غيمز، أو جولة بانيم الجوية ومحاكاة حركة الحوامات رباعية الأبعاد.

ويمكن لمحبي أفلام «مدغشقر» و«شريك» و«كونغ فو باندا» و«هاو تو ترين يور دراغون» التوجه إلى منطقة دريم ووركس، وهي منطقة داخلية مغلقة، تتضمن عدداً من الألعاب الشائقة، مثل أفعوانية مدغشقر ماد بيرسوت، وأفعوانية ذا دراغون غلايدرز، وبنغوين إير وذا سوينغنغ فايكنغ، بالإضافة إلى فرصة استكشاف عالم شريك وفيونا الرائع عبر لعبة سوامب سليبريشن ولعبة شريك ميري فيري تيل جيرني.

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