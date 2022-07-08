الامارات | عروض تراثية وموسيقى من القصباء حتى شاطئ خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض تراثية وموسيقى من القصباء حتى شاطئ خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القصباء وواجهة المجاز المائيّة وشاطئ خورفكان عروضاً مميزة للعائلات، تشمل فقرات موسيقية تراثية تقدمها فرق إماراتية شعبية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. ويمكن لجميع زوار ومرتادي هذه الوجهات الاستمتاع خلال إجازة العيد بهذه الفعاليات إلى جانب عروض الليوا، والحربية، والدان.

وإلى جانب استمتاع الزوار بزينة العيد في جميع وجهات «شروق»، وضمن الأجواء التراثية والثقافية خلال هذه العروض، سيكتشفون العديد من المرافق كالمطاعم والمقاهي التي تقدّم خصومات، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من التجارب الفريدة، مثل ركوب «قوارب الشارقة للنزهة» في القصباء وواجهة المجاز المائية.

كما يقدم شاطئ خورفكان لزواره خلال إجازة العيد مجموعة من العروض البحرية بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

وتقدّم جزيرة النور ورشة الرسم على الوجه طيلة أيام عيد الأضحى، إضافة إلى فعاليات الفنون والحرف الفنية للصغار. بينما يسعد شاطئ خورفكان زواره الصغار بورشة الرسم بالبذور وورشة التلوين، وورشة «السلايم»، وورشة صناعة «الفلامنغو»، وورشة الرسم على الوجه، وورشة تزيين الإطارات.

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