الامارات | أول عطر طبيعي من Lancôme

شكرا لقرائتكم خبر عن أول عطر طبيعي من Lancôme والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل دار Lancôme بافتتاح حقول Domaine de La Rose في مدينة غراس، جنوب فرنسا، من خلال عطرها الطبيعي الأول، Mille et une Roses.

إشادة بالوردة – رمز الدار منذ عام 1935 – تضفي وردة «أبسولو» الأولى، من موسم القطاف الأول لورود سنتيفوليا العضوية المزروعة في حقولDomaine de la Rose، لمسة من التجدّد العصري على هذا الإصدار من عطر Mille et une Roses من مجموعة Maison Lancôme.

من بين كلّ الورود، وقع الاختيار على السنتيفوليا. يقوم هذا العطر الجديد من مجموعة Maison Lancôme على الجمال الطبيعي لهذا النوع من الورود، الذي تشتهر به مدينة غراس، والمعروف كذلك باسم وردة مايو. هذه النوعيّة الفاخرة من الورود مزروعة حسب قواعد الزراعة العضويّة، وهي مرغوبة في مجال صناعة العطور نظراً للنضارة الساطعة التي تتّسم بها. تتناغم وردة سنتيفوليا مع ستّة أنواع من خلاصات الورد الطبيعية، وهي تضفي انتعاشها على باقة من ألف وردة ووردة، بجوانبها المختلفة، لتمنح صياغة جديدة بالنفحات الزهريّة، طبيعية وعصرية بامتياز.

بتركيبته المصنوعة بنسبة 97% من مكوّنات طبيعية المنشأ، يُعدMille et une Roses العطر الطبيعي الأول من Lancôme. وهو إنجاز مبتكر في مجال العطور، من إبداع صانعة العطور لويز تيرنر، يرسّخ إرث Lancôme ورمزيّة وردة الدار، ويوسّع نطاق التزامها ليشمل الحفاظ على التنوّع البيولوجي.

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