الامارات | 6 أسابيع من المرح في «سوق المرفأ»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسابيع من المرح في «سوق المرفأ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد «سوق المرفأ» على الواجهة البحرية في «جزر ديرة» في دبي لستة أسابيع تزخر بالألعاب الإبداعية والتعلّم خلال «مخيّم لعِب» المخصص للأطفال، والذي ينطلق 11 الجاري، ويستمر حتى 19 أغسطس المقبل. ويوفر «مخيّم لعِب» الذي يستقبل الأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين خمس و12 سنة أنشطة على مدار ستة أسابيع تتسم بطابع خاص من اللعب والتسلية، تتضمن ورش عمل مشوّقة وتفاعلية تهدف إلى تعزيز التوعية والحسّ الإبداعي والفني وممارسة الرياضة وتعلّم فنون الرقص والطهي. وسيسهم البرنامج أيضاً في دمج التعلّم القائم على اللعب من أجل التعريف بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك توعيتهم بمدى أهمية التقنيات الناشئة.

وسيتيح المخيم الفرصة أمام الأطفال للمشاركة في العديد من الألعاب التجريبية العملية.

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