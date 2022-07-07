تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم.. «اعرفي أسرارها ومتشتريهاش من برا»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث الكثير من الناس عن أسرار اللحمة المشوية على الفحم والتتبيلة المعتمدة، لأنه بنسبة كبيرة لا تكون اللحمة المشوية بالطعم الذي يشبه المطاعم إلا بوجود تتبيلة جيدة، لذلك فإن وجود التتبيلة أحد أسرار اللحمة المشوية بشكل، ولهذا يقدم «هن» طريقة إعداد تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم، وفقا للشيف علاء الشربيني.

تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم

تعد تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم من أهم المكونات الأساسية لإعداد اللحمة المشوية، بل ونجاحها هو سر الطعم المميز للحمة المشوية، على الرغم من أنها بسيطة، وتعد من أسهل الخطوات في شواء اللحمة بشكل عام.

وتختلف التتبيلة من شيف لآخر على سبيل المثال، يقوم الشيف علاء الشربيني بإعداد التتبيلة بالمكونات البسيطة التالية:

ملح

فلفل أسمر

ماء بصل

ثوم مفروم

طريقة تحضير تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم

يمكن إعداد تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم بخطوات بسيطة وسهلة، ولا تأخذ أكثر من دقيقتين، كالآتي:

أولا: بعد تقطيع اللحمة قطع متساوية وغسلها جيدا، قومي بخلط الملح والفلفل مع بعضها البعض، ومن ثم ابدئي في رشهما على قطع اللحم من الجهتين بالتساوي.

بعد ذلك قومي بوضع كميات متساوية من الثوم المفروم على جانبي اللحمة.

احضري ماء البصل الموجود بعد توزيع قطع البصل على اللحمة، وضعيه داخل إناء كبير وعميق، من ثم قومي بوضع كل قطعة من قطع اللحم في ماء البصل لبضع ثواني.

بعد وضع كل قطع اللحم داخل وعاء عميق وبعد الانتهاء من تتبيلها بالطريقة السابقة، وادخلي الوعاء داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن أربعة ساعات.

بعد مرور 4 ساعات على تتبيلة اللحمة المشوية في الثلاجة قومي بإخراج اللحمة، واتركيها بالخارج لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة.

إعداد اللحمة المشوية على الفحم

بعد الانتهاء من تحضير تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم، ومن ثم تتبيل قطع اللحم الموجودة، بعد ذلك قومي بإعداد الشواية وسخني الفحم عليها جيدا، وبعد ذلك قومي بوضع اللحمة المتتبلة على الشواية.

يمكنك أثناء شوي قطع اللحم شوي قطع الخضار الطازج جانبها، إذ يجعلها صحية أكثر، ومناسبة للذين يودون التخلص من الوزن الزائد، كما يجب الاهتمام بشواء اللحم جيدا لكن لا تطيلي مدة الشواء، حتى لا تجف اللحمة وتصبح صلبة.