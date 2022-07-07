الامارات | مصر.. النيابة العامة تحقق مع المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال جرائم أخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. النيابة العامة تحقق مع المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال جرائم أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة في واقعة قتل المذيعة شيماء جمال، والتي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى إحالة المتهمين في الواقعة إلى المحاكمة الجنائية.

ولفت بيان النيابة العامة، إلى أن أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي، صاحب شركة، أحيلا إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتهما به من قتلهما المجني عليها شيماء جمال، زوجة الأول، عمدًا مع سبق الإصرار؛ حيث أضمر المتهم الأول التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن التحقيقات في القضية أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، وقررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.

ولاحقت الاتهامات أيمن حجاج، عضو إحدى الجهات القضائية، عقب اكتشاف قتله لزوجته المذيعة شيماء جمال، وذكرت النيابة العامة أن الجريمة جاءت بعدما هددته المجني عليها بإفشاء أسراره.

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