طريقة عمل المبكبكة الليبية باللحمة.. «مش هتاكليها برا تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في السنوات الأخيرة انتشرت الكثير من الأكلات الخليجية والليبية داخل المجتمع المصري، لكن أشهرها بالنسبة لأكلات الشمال الإفريقي كانت المبكبكة الليبية، لذا يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل المبكبكة الليبية باللحمة على خطى الشيف أميرة شنب.

طريقة عمل المبكبكة الليبية باللحمة

تعد المبكبكة من الأكلات الليبية الأكثر شهرة في مصر ولها الكثير من المحبيين، وتتكون المبكبكة الليبية باللحمة من مكون أساسي، وهي المكرونة وأصناف مختلفة من الخضروات والبهارات، بالإضافة إلى اللحمة الضاني، وتعد مقاديرها كالآتي:

نصف كيلو لحم مكعبات

كوب عصير طماطم

3 فص ثوم مفروم

بصلة شرائح

مكرونة

رشة سكر

فلفل رومي مفروم

ملعقتين زبدة

بهارات

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل المبكبكة الليبية باللحمة

لعمل المبكبكة الليبية باللحمة، أولا: احضري حلة بها زيت ساخن على النار، ثم حمري المكرونة حتى تتحول للون الذهبي، ثم ترفع من على النار.

في الخطوة التالية بعد شراء اللحمة وغسلها جيدا تبليها بملح وفلفل والبهارات، وتوضع مع الزبدة مكان المكرونة مع البصل والثوم والفلفل الرومي.

بعد ذلك قومي بإعادة المكرونة مرة أخرى إلى الحلة، ثم يضاف إليها الماء الساخن، وتغلى مرتين مع الماء، وأضيفي إليها عصير الطماطم ورشة السكر، وتترك حتى تنضج تماما، وتقدم المبكبكة في أطباق تقديم، يمكن تقديمها مع سلطة خضراء أو تناولها وحدها.

نصائح غذائيه بالنسبة المبكبكة الليبية باللحمة

بعد معرفة طريقة عمل المبكبكة الليبية باللحمة، يقدم موقع طب ويب تلك النصائح بخصوص الوجبة:

بالنسبة للمكونات المستخدمة في طريقة عمل المبكبكة باللحمة، فهي تعتبر مصدرا غنيا بالجلوتين، بسبب احتوائها على المكرونة، لذلك ينصح الأطباء من يعاني من مرض الاضطرابات الهضمية أو من عدم الجلوتين بتجنب تناولها.

يساعد تناولها تنظيم عملية الهضم، وذلك لدور مكوّن عصير الطماطم في تحفيز حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، نتيجة لمحتواه الغني بالألياف الغذائية.

ينصح الأطباء بتناول اللحمة بكميات مناسبة للحصول على معدن الزنك الذي يساهم في الحفاظ على الوظيفة المناعية في الجسم، وللحصول على عنصر السيلينيوم الذي يساعد في وقاية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة