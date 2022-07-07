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بلوجر يهدي زوجته الطبيبة سيارة بنصف مليون دولار: مكتوب عليها اسمها «صور»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دكتورة خلود وزوجها

 «الحمدالله يا رب أحلى مكافأة ما قصرت، والله أكثر إنسان وقف معايا في شيء والوحيد اللي عارف أنا مريت بايه وحاسس بيا» بهذه الكلمات عبرت البلوجر الكويتية الطبيبة خلود الزهر بعد أن أعطاها زوجها الموديل والبلوجر الشهير أمين الغباشي هدية فاخرة وهي عبارة عن سيارة رولز رويس موديل 2023، وكانت انتشرت الشائعات حول انفصال الزوجين في الفترة الأخيرة وردت على الشائعات بفيديو من مكتب زوجها، أما سيارة الأخيرة أثارت الجدل والإعجاب بين متابعي الطبيبة الكويتية خلود الزهر، لكنها عبرت عن سعادتها بها دون الالتفات إلى تعليقات المتابعين.

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تفاصيل سيارة الدكتورة خلود 

تعتبر سيارة البلوجر الكويتية خلود الزهر من أشهر وأغلى السيارات للعام الجديد، حيث صممت خصيصا لها مكتوب عليها اسمها «الدكتورة خلود»، التي تعمل في مجال الموضة بجانب كونها طبيبة بشرية، أما السيارة صممت بالألوان التي تحبها، وشاركت متابعيها بفيديو من داخل سيارتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية على سناب شات، وعلقت عليها قائلة :«الحمدالله يا رب أحلى مكافأة ما قصرت، والله أكثر انسان وقف معاي بكل شي والوحيد اللي عارف شنو مريت فيه وحاسس فيني» لتعبر عن سعادتها بالمفاجأة التي جاءت إليها بعد فترة من الألم والتعب.

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سعادتها بالسيارة الجديدة

«صنعت حياتي.. واسعدتني والله» استكملت البلوجر الكويتية الدكتورة خلود فرحتها بالسيارة عبر الأستويرز التي صورتها من داخلها والألوان الـ«أوف وايت» والنيلي المبهجة، وقالت لزوجها إنه من صنع حياتها من جديد، بالإضافة إلى أنها أول من تقود هذا النوع من السيارات في الكويت إصدار 2023، كما أنها شاركت متابعيها بصورة لسيارتها الرولز رايس القديمة وكانت مدمرة بسبب حادث وعلقت عليها قائلة :« عند الله ما يضيع حق أحد.. الف الحمدلله ذهب الجميل واتي الأجمل»

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أما سعر السيارة حسبما نشرت بعد المواقع الخاصة بالسيارات بالنسبة لسيارة رولز رويس إصدار 2023 التي تلقتها الدكتورة خلود كهدية من زوجها، يبلغ نحو نصف مليون دولار، وتحديدا تبدأ أسعار هذا النوع من السيارات من 460 ألف دولار إلى 550، ألف دولار أي ما يعادل 9 مليون ونصف جنية مصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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