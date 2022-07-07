الامارات | القبض على رجل بعد نشر فيديو محاولته قتل زوجته على "فيسبوك"

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رجل بعد نشر فيديو محاولته قتل زوجته على "فيسبوك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت السلطات المصرية المختصة رجلاً مصرياً حاول قتل زوجته بسبب طلب الأخيرة الانفصال، وفقا لما ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع"، الليلة الماضية.

وبحسب الصحيفة فإن أجهزة الأمن تمكنت من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً محاولة أحد الأشخاص قتل زوجته بمحافظة دمياط.

ومن خلال التحقيقات، تبين أن الحادثة تعود إلى إلى تاريخ 30 يونيو الماضي عندما أقدم عامل في محافظة دمياط بالتعدي على زوجته وإصابتها بجروح خلال تواجدهما بمدينة رأس البر.

وأشارت التحقيقات إلى أن ذلك الرجل قد حاول قتل زوجته لوجود خلافات بينهما ولطلبها الانفصال عنه.

ولكن الزوجة استطاعت طلب الإسعاف الذي نقلها إلى أحد المستشفيات، ولدى التحقيق معها اتهمت زوجها بالتعدي عليها، وإصابتها بعدة جروح مستخدما سلاحا أبيضا "مطواة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المتهم، والسلاح المستخدم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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