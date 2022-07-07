طريقة عمل الكبسة باللحمة.. وصفات سهلة لعيد الأضحى 2022

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل، عن طريقة عمل الكبسة باللحمة، قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك 2022، الذي يفضل فيه المسلمون تناول الكبسة بمختلف طرقها ووصفاتها، خاصة الكبسة السعودية، التي تعتبر من أكثر الأنواع الشهية التي يحبها الأطفال والكبار، وتبحث ربات المنازل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج الطبخ عن طريقة عملها حتى تقوم بتحضيرها على المائدة في أول أيام عيد الأضحى.

ويُقدم هُن طريقة عمل الكبسة باللحمة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز اسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد، وتسعى لتقديم الوصفات والأكلات بطرق مبسطة.

مقادير عمل الكبسة باللحمة

لحمة بتلو مكعبات

بصل مكعبات

بودرة حبهان

بهارات كبسة

صلصة طماطم

أرز بسمتي

ماء

لوز

جزر مبشور

قرنفل بودرة

قرفة

زبيب

بقدونس

طريقة تحضير الكبسة باللحمة

في البداية يتم تشويح اللحمة في الزيت أو السمن، حسب الرغبة، بعدها يمكن إضافة الجزر والبصل، والبهارات والحبهان والصلصة والقرنفل والماء، والبصل، وبعدها يتم إضافة الأرز، مع تركه على النار مع التقليب المستمر، حتى ينضج، مع تزيينه باللوز والزبيب والبقدونس، ويتم تقديمه ساخنا.

مقادير عمل كبسة باللحمة سعودية

لحم الضاني

فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب زبيب.

ملعقة كبيرة من الزعفران.

رشة حبهان مطحون.

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

ملعقة كبيرة بهارات.

4 أكواب من الأرز.

4 كوب جرز مقطع.

4 ملاعق صغيرة زيت نباتي.

فلفل أبيض.

كركم.

طريقة عمل الكبسة باللحمة سعودية

في البداية يتم وضع اللحم في قدر على النار، مع وضع الماء بداخله ويُترك حتى الغليان، يطهى على النار حتى تمام النضج، ثم يتم نقع الأرز وبعدها يتم تشويح الثوم والجزر والبهارات والزبيب، في الزيت أو السمنة حسب الرغبة، يتم إضافة الأرز إلى الخليط ويُترك حتى تمام النضج وبعدها يتم إضافة اللحم، ويتم تغطيتها قبل إضافة اللحم ويتم الخلط الجيد، وتُقدم الكبسة في طبق للضيوف.