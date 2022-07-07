من هو جميل ألكسندر عريس الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تصدرت ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، الأميرة إيمان، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن الديوان الملكي الأردني، أمس، خطبتها على جميل ألكساندر ترميوتس، مدونًا في بيان رسمي: «تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس».

الملكة رانيا تهنئ ابنتها

وهنأت الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية، ابنتها، إذ نشرت صورة لخطوبة الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونة: «مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا.. الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير.. مبروك عزيزتي إيمان، لطالما كانت ابتسامتك هدية حب أعتز بها منذ يوم ولادتك، أتمنى لك ولجميل حياة مليئة بالحب والضحك».

وعلى الفور، بدأ البعض يبحث عن هوية خطيب الملكة إيمان، ابنة ملك الأردن، وإليكم أبرز المعلومات عنه، وفقًا لـ مجلة «هالو»، و«cnn العربية».

من هو خطيب الملكة إيمان ابنة ملك الأردن؟

يُدعى جميل ألكسندر ثيرميوتيس.

وُلد في كاراكاس بفنزويلا.

وُلد عام 1996.

شريك إداري في أحد الصناديق الاستثمارية في نيويورك.

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، وفقا لقناة المملكة بالأردن.

يعمل جميل ألكساندر ترميوتس في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.