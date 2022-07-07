الامارات | مصر.. وفاة أستاذ جامعي وزوجته وأبنائه الخمسة في حادث بسوهاج

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. وفاة أستاذ جامعي وزوجته وأبنائه الخمسة في حادث بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي أستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط وزوجته وأبناؤه الخمسة مصرعهم، الخميس، في حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز جهينة في شمال محافظة سوهاج.

وحسب صحيفة المصري اليوم، كشفت التحقيقات أن الضحايا كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد بمحل إقامتهم بمحافظة الأقصر، وأن سيارتهم اصطدمت بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وتبين أنه أثناء سير سيارة الأستاذ الجامعي، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم من الخلف بسيارة النقل المتوقفة.

ونتج عن الحادث مصرع الاستاذ وزوجته ، وأبنائه أحمد، 16 سنة، طالب، ورغد، 12 سنة، طالبة، ومحمد، 10 سنوات، طالب، ومحمود، 5 سنوات، ويزيد، عام ونصف.

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