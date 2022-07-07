هاني الناظر يكشف أفضل طرق الحفاظ على البشرة في الصيف: بلاش مياه ساخنة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن القاعدة الذهبية في الطب هي الوقاية خير من العلاج، لافتا إلى أنه مع دخول فصل الصيف لابد من الحفاظ على البشرة من خلال الإكثار من شرب الماء على مدار 24 ساعة.

الألوان الفاتحة القطنية

وأوضح «الناظر»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أن ارتداء الألوان الفاتحة القطنية في فصل الصيف أمر مطلوب، بالإضافة إلى ارتداء غطاء الرأس في حال التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة، لافتا إلى أن السير تحت الشمسية يقى الجسد من خطورة الحرارة.

وأشار إلى أنه يجب الاستحمام بماء بارد في الصيف، لأن الجسم بحاجة للاهتمام به، موضحا أن الفترة من 10 صباحا هي حتى الثانية ظهرا هي الأسواء في وقت طسوع الشمس.

الممنوعات في طقس الصيف

وأكد الدكتور هاني الناظر، أن الأمور «الممنوعات» في هذا الجو هي:

1- لا للوقوف في شمس الظهيرة بدون غطاء رأس.

2- لا لقلة شرب المياه.

3- لا لارتداء ملابس داكنة.

4- لا للاستحمام بمياه ساخنة.

5. لا للجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف بملابس مبللة بالعرق.