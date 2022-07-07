«لو هتعملي حفلة باربكيو في العيد».. اعرفي طرق الشواء والطهي الصحيحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعتبر شواء اللحوم من عادات المصريين خلال عيد الأضحى المبارك، خاصة أثناء جلسات السمر وتجمع الأهل والأصدقاء، إذ يهوى البعض إقامة حفلات وتجمعات لتناول مختلف اللحوم المشوية،ولكن بعضها يمكن أن يتسبب في المشاكل الصحية، نتيجة لطريقة الشواء الخاطئة.

الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، تحدثت عن أضرار الشواء على الفحم، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك 2022، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ قالت إن الشواء على الفحم، مشكلته انه يتصاعد منه بعض الأبخرة والغازات، مثل أول أكسيد الكربون: «أول ما بنولع الفحم من العادات الخاطئة الناس بتجيب الشبكة وبيرصوا اللحمة عليها، الصح أننا نسيبه يولع براحته لحد ما نتخلص من الدخان الأبيض المتصاعد، في الحالة دي الفحم بيكون عامل زي الجمر، لما يصل لهذه المرحلة فإنه تم التخلص من الغازات الكربونية الضارة».

تحذيرات من الشواء بالفحم

«نضع الشبكة السلكية على ارتفاع لا يقل عن 15 سم»، بهذه العبارة واصلت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، عن طريقة الشواء الصحيحة والصحية، إذ تقول: «يمكن التخلص من بقايا الأبخرة وعدم اختلاطها بسطح المادة الغذائية، مع دهن مادة دهنية، فضلا عن تتبيل اللحم بحوالي 24 ساعة، للحصول على الطعم الشهي وللاستفادة من القيمة الغذائية، والمضادة للأكسدة والتي تفيد الصحة، كما نصحت بعدم وضع الملح في التتبيلة كونه يعمل على نزول عصارة اللحم، تأخذ وقت طويل في الشواء، كما تعمل على تنشيفها: «ممكن نضيفه بعد الشواء أو أثناء الأكل، كما يفضل التقليل منه بشكل عام، للحد من مشاكل الضغط وأمراض الكلى، والخل والليمون والبهارات بتعوض الملح».

طرق طهي أجزاء الذبيحة بشكل صحي

كما حددت الدكتورة منال عز الدين، أجزاء الذبيحة والأضحية، التي يمكن استخدامها في الشواء، إذ تقول: «العرق الفيلتو مبياخدش وقت على الشواية، بيبقى ناعم جدا، واللحمة الأنتركوت، والريش الضاني، اللي عايز يعمل استيك أو كباب حلة ممكن يستخدم الفخدة الضاني للخروف، مذاقها لذيذ، الكتف يتعمل منه لحمة الخضار، بيت الكلاوي ممكن يتعمل في الشواء والتحمير مفيهوش دهون وبيكون طري».