من إلغاء متابعة للغزل.. خلاف شريف منير وابنته أسما انتهى بـ«قاعدة جوه قلبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان شريف منير وابنته أسما، محركات البحث والتريند، عقب إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما جعل البعض يتحدث عن توتر العلاقة بينهما، أو نشوب مشاكل أسرية.

عقب تداول الأخبار وانتشار قصة إلغاء متابعة الأب شريف منير وابنته أسما، رد الثنائي على التوتر بشأن علاقتهما بعد التزام الصمت وعدم الحديث عن تلك القصة لفترة، بشكل غير مباشر من خلال مشاركة الصور التي تجمع بينهما عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

شريف منير يتغزل في ابنته: قاعدة جوه قلبي

شارك الفنان شريف منير، صور تجمعه بابنته أسما، متغزلا بها، ومشيرا خلال الحديث لتوتر العلاقة التي يتحدث عنها البعض، عقب إلغاء المتابعة المتبادل بينه وبين ابنته، إذ قال: «أنا مش عارف ليه في ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك.. ما يعرفوش أنك قاعده جوه قلبي».

ابنة الفنان شريف منير، علقت على المنشور الذي شاركه والدها عبر حسابه، عبر خاصية التعليقات، إذ قالت: «ربنا ما يحرمني منك ويخليك لينا كلنا، أحنا من غيرك ولا حاجة».

أسما لوالدها شريف: كبيري لأخر يوم في عمري

كما شاركت أسما شريف منير صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتغزل في والدها أيضا، وتقطع ألسنة الذين يتحدثون عن وجود قطيعة بينهما، إذ قالت: «لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي».

العديد من التعليقات، تلقاها الفنان شريف منير وابنته اسما، عبر حساباتهما الرسمية، بعد انتهاء الشائعات التي يصدرها البعض بوجود قطيعة بينهما وخلافات أدت لإلغاء المتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكان من بينها: «ما ياما بيحصل بين الولاد وأهاليهم مش فاهمة الحشرية دي جايبينها منين..ربنا يخليكم لبعض ولا تتحرموا من ببعض أبدا، الأب جنه الفردوس لا يعرف قيمته إلا من فقده وما شاء الله عندك أب كامل من كله ثقافة ورقي وتاريخ، الناس مش بتسيب حد في حاله، ربنا يخليها لك يا شريف، الحب الحقيقي هو ما يجمع بين الأب وابنته والباقي مجرد مشاعر متغيرة بتغير الزمان والمكان.. لاحب يضاهي حبهما».