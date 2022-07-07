الامارات | علاقة غرامية بدمية.. كشف معلومات صادمة عن منفذ هجوم شيكاغو

شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة غرامية بدمية.. كشف معلومات صادمة عن منفذ هجوم شيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكشفت حقائق صادمة عن منفذ هجوم ساحة هايلاند في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، الذي أسفر عن سقوط سبعة قتلى وحوالي 40 جريحاً.

ونشر منفذ الهجوم روبرت كريمو صوراً مزعجة لدمية جنسية "مراهقة" وأطلق تصريحات عنصرية قبل أيام فقط من الهجوم الإرهابي، وذلك في منتدى خاص على الإنترنت.

ونشر تصريحاته العنصرية على الإنترنت عبر منتدى يدعى "توثيق الواقع" (Documenting Reality) تحت اسم Awake47، حيث وثق علاقته بدمية أطلق عليها "صوفي"، وفق موقع "نيويورك بوست".

فيما أظهرت إحدى الصور التي نشرها في يونيو 2020، الدمية جالسة في مقعد الراكب الأمامي في سيارته حيث ربط لها حزام الأمان!

وإحدى الصور الأخرى التي نشرها كريمو كانت بعنوان "صوفي قتلت نفسها"، وصور فيها انتحاراً وهمياً للدمية من خلال تعليقها في خزانة ملابسه.

كما كتب كريمو في المنشور: "لا أفهم السبب". وأضاف بوجه عابس: "صوفي 1 يوليو 2020-22 يوليو 2020".

كما كتب المشتبه به البالغ من العمر 21 عاماً، والمتهم بسبع تهم بالقتل من الدرجة الأولى يوم الثلاثاء، عدة منشورات مهينة في الأيام التي سبقت إطلاق النار المروع.

وتضمنت منشوراته عبارات عنصرية ضد الأميركيين من أصل إفريقي والآسيويين أيضاً.

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