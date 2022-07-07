الامارات | مرتضى منصور يترافع عن نيرة أشرف وفريد الديب يدافع عن القاتل مجانا

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يترافع عن نيرة أشرف وفريد الديب يدافع عن القاتل مجانا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار إعلان رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور نيته الدفاع عن نيرة أشرف، طالبة المنصورة، والتي قتلت على يد زميلها بكلية الآداب، موجة واسعة من الجدل.

وكشف المحامي المصري طارق العوضي، على عن مفاجأة في إعلان مرتضى منصور تطوعه للدفاع عن المجني عليها في القضية، مؤكدا أنه لا يحق له حضور الجلسات المقبلة في محكمة النقض، ولكن ترافعه أمام المحكمة سيكون في المرحلة الثانية حال قبول نقض المتهم.

وأضاف طارق العوضي أن الجلسات المقبلة في محكمة النقض تخص دفاع المتهم فقط، ولا يجوز فيها حضور دفاع للمجني عليها، مشيرا إلى أن المحكمة أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وبالتالي ليس للمجني عليها أو ورثتها حق الترافع أمام محكمة النقض.

وأعلن المحامي فريد الديب عدم تراجعه عن قرار الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالب المنصورة، وذلك بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم شنقا.

وأكد المحامي الشهير فريد الديب أنه سيدافع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف مجانا وبدون أي مصاريف أو أتعاب، مشيرا إلى أنه يجهز مذكرة للنقض على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة. بحسب القاهرة 24

وكان مرتضى منصور، قد أعلن، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف طالبة المنصورة، وذلك بعد انتشار الشائعات المغرضة في الفترة الأخيرة، والتي نالت من سمعة الفتاة التي قتلت غدرا على يد صديقتها الطالب في نفس كلية الآداب محمد عادل، أمام المواطنين في الشارع.

وأضاف مرتضى منصور أن نيرة أشرف، طالبة المنصورة، ذبحت مرتين، المرة الأولى والتي كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاضت البعض من الأفراد في سمعتها وعرضتها، وتعاطفوا مع المتهم القاتل، الذي نفذ جريمته أمام المواطنين في الشارع.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، أن هناك مشبوهين يقومون بجمع الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، معلنا خوضه الترافع عنها في القضية بدون أي مقابل مادي.

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