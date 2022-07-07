الامارات | حادثة مأساوية في مصر.. الموت يخطف عروسين بعد أيام من زفافهما

شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة مأساوية في مصر.. الموت يخطف عروسين بعد أيام من زفافهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الصدمة والحزن سادت مدينة الإسماعيلية شمالي مصر إثر مصرع عروسين أثناء عودتهما من إجازة أسبوع العسل بعد انقلاب سيارتهما على طريق مدينة شرم الشيخ.

وأدى المئات من أهالي الإسماعيلية صلاة الجنازة على العروسين عمرو عريبة المدير بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بالمحافظة، والدكتورة فاطمة ممدوح المدرس المساعد بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، بحسب عدد من الصجف المحلية.

وقال شهود عيان للحظة وقوع الحادث إن السيارة تعرضت للانقلاب أكثر من مرة بسبب انفجار إطار السيارة على الطريق خلال قيادته لها، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

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